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工時超標29% 香港蟬聯全球最累城市榜首

記者蔡敏姿／香港1日電
在「全球最累城市」排行榜上，前十名中有六座城市位於亞洲，其中，香港連續兩年奪下榜首。（中通社）
在「全球最累城市」排行榜上，前十名中有六座城市位於亞洲，其中，香港連續兩年奪下榜首。（中通社）

馬來西亞星報報導，「2021最佳工作生活平衡城市」的研究結果顯示，在「全球最累城市」排行榜上，前十名中有六座城市位於亞洲，其中，榜首為香港，每周工時超過標準周工作時間29%，連續兩年奪下榜首。

該報告由美國科技公司Kisi完成，其統計並分析全球50座城市的「勞累指數」（該城市全職職工每周的工作時間），在排名靠前的城市中，全職職工每周工作時間遠超國際勞工組織建議的每周工作40小時。

全球勞累指數排名前十的城市分別為：香港、新加坡、曼谷、布宜諾斯艾利斯、首爾、東京、休士頓、吉隆坡、卡加利和倫敦。

新加坡的平均工作時間也超過25.1%，同樣是第二年居榜眼。此外，2019年的第三名首爾如今成為第五名，昔日「冠軍」東京也退居第五。三年來，榜單前五名雖略有變化，但基本還是這幾個固定的城市在輪流。

「工作生活平衡指數」排名前十的是：赫爾辛基、奧斯陸、蘇黎世、斯德哥爾摩、哥本哈根、渥太華、慕尼黑、溫哥華、阿姆斯特丹和雪梨，其中歐洲城市占到七成。

據Kisi介紹，他們根據「工作強度」、「機構支持」、「法律保護」和「宜居性」4個角度，以「疫情前」、「疫情期間」和「疫情後」，三個時間段的畫分，來給各個城市打分。

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