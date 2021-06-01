送車票、股票 香港預約打針者增4成3.7萬人

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港府加大力度催谷市民打針，商界也推出多項優惠鼓勵市民接種疫苗 ，其中港鐵將送出500張全年車票，總值1000萬元（港幣，下同，約128.8萬美元）。香港 昨有約3.77萬人預約打疫苗，較前一日升約四成，預約人數是4月4日以來最高。

信銀國際推出「抗疫定存優惠」，客戶如已接種兩劑疫苗，以新資金承造一個月定期可享1厘年利率，上限20萬元，定存1個月最多賺167元。海洋公園亦推優惠，已打一針市民，向票務處出示接種紀錄可獲贈一套園內優惠券，優惠總值逾200元。睿智金融集團表示將捐出價值150萬元的上海實業環境股票，以抽獎形式送予已接種疫苗的香港居民。

明報報導，港鐵又表示，為鼓勵更多員工接種疫苗，公司昨已通知員工，除原有一天身心健康假，當員工完成接種兩劑疫苗後，可獲額外多一天假期。

報導稱，為鼓勵港府雇員接種新冠疫苗，港府今日起至8月31日，落實公務員享有疫苗假期，前線人員接種後更可豁免定期檢測 。公務員事務局長聶德權表示，公務員服務市民，有義務接種疫苗。

報導說，多間公營機構及企業，包括市建局、醫管局、香港科技園及數碼港等，均表示已為接種疫苗的員工提供假期。

報導指出，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良建議，港府應更進取推動市民接種疫苗，例如有七成公務員接種疫苗，可讓他們毋須按機制減人工，改為凍薪。何又稱，如公私營界別都可解除社交距離措施、恢復經濟活動、全面通關，較各界提供補貼或資助更「有著數」。

林鄭：提供獎品 私企有責

據報導，被問到港府會否亦推出抽獎活動，以鼓勵市民接種疫苗，林鄭月娥稱，港府在運用公帑上有不少考量，為處理疫情及全民接種計畫已動用大量公帑，認為到現時「全城起動」階段，獎品或現金等誘因最好由私人機構提供，並強調私人機構確實有責任及義務，「因為佢哋每日都想通番關、每日都想能夠做多啲生意」。