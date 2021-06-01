多國要求轉讓疫苗 香港特首：難以做到

香港特首林鄭月娥表示，將推行「全城起動快打疫苗」運動，目的是透過大幅提升新冠疫苗的接種比率，為香港建立屏障，讓社會在9月前盡快恢復常態。（中通社）

香港 特首林鄭月娥昨召開記者會，宣布要展開「全城起動，快打疫苗 」的運動，港府已致信逾百間地產商、零售商、僱主聯會及同鄉社團，呼籲其參與快打疫苗行動。

綜合媒體報導，林鄭表示，近日有數個國家的總領事接觸港府，希望香港可轉售、捐贈或借出新冠疫苗，但礙於香港與藥廠簽訂的預先採購協議限制，難以做到。她強調，現時仍希望市民積極接種疫苗，不想見到有疫苗到期仍未用的局面。

港府食物及衛生局長陳肇始稱，港府一直密切檢視香港的疫苗數量，假如將來真的有需要捐出疫苗，都會按世衛組織的疫苗全球獲取機制處理。林鄭說，在上述限制下，她因此未能回應相關總領事館的要求。

與此同時，林鄭月娥呼籲港人踴躍接種疫苗，以達致群體免疫。

截至5月30日，香港市民已接種236萬劑疫苗，有136萬人已接種最少1劑疫苗，占香港16歲或以上人口的21%。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良說，以全香港有750萬人口計算，接種率應該是18%；當局以16歲或以上人口作為基數的計算方法，不符合全球其他國家地區的做法。

在記者會上，公務員事務局局長聶德權公布，為了鼓勵公務員接種疫苗，自明天起，接種了首劑疫苗的公務員可以請假1天，以作休息。此前已接種疫苗的公務員，也可以申請補假。

日前多個在港台灣 組織，包括港澳台同鄉會、香港台灣婦女協會等，「願意取得並捐助40萬劑香港醫管局所屬的德國製輝瑞疫苗」，即復必泰，並將有關疫苗運往台灣。

香港台灣婦女協會拒絕回應有否與港府和醫管局聯繫，但透露從一些渠道了解到港府以世衞的新冠疫苗全球獲取機制（COVAX）採購疫苗，以及當局與廠家簽訂的合約，並不能輕易捐贈予第三方，而香港在信和與華置推出打針送樓大抽獎後，接種率急升，相信疫苗過剩的機會不大，「了解到事情沒有想像的單純，這不是我們能解決的事」，認為應交由港府層面商討。