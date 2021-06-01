我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增327例 死亡個案13例　

防第5波疫情 未打疫苗者將被限行 港府挨轟

香港新聞組／香港1日電
香港擔心遲早出現第五波疫情，政府將研擬未接種者限制出行方案。圖為深圳灣體育中心新冠疫苗免費接種點5月31日接種3638人次。（中通社）
香港擔心遲早出現第五波疫情，政府將研擬未接種者限制出行方案。圖為深圳灣體育中心新冠疫苗免費接種點5月31日接種3638人次。（中通社）

香港至昨日有137.9萬人接種第一劑新冠病毒疫苗，占合資格接種人口21%。近日多名專家推斷香港遲早出現第五波疫情，港府昨推出一系列便利打針措施冀增接種率，表示會研究在第五波時限制未接種者進入 食肆、學校、戲院、宿舍、地盤、圖書館、博物館、表演場所及體育場地等。民主黨批評港府「不合比例地剝削」未接種者權利。

明報報導，疫苗接種中心將運作至9月底，港府形容現在至8月底的3個月，是香港防疫「關鍵時期」，昨日起開展「全城起動快打疫苗」運動。特首林鄭月娥昨稱，期望透過大幅提升疫苗接種率，為香港建立免疫屏障，讓社會早日回復常態。

據報導，港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，如第五波來臨，原則上應保障已盡公民責任打疫苗的市民有更多自由；以往未有疫苗，各類場所「一刀切」關閉，目前可按風險區分。

報導稱，民主黨醫療政策發言人袁海文批評，限制未接種者進入食肆等場所，是「不合比例地剝削未接種人士的權利」，如港府以懲罰或變相懲罰方式對待未接種者，讓人感覺港府為求「谷針威迫利誘」，無助建立市民對防疫抗疫政策的信心。

報導說，香港日本食品及料理業協會創會會長黃傑龍表示，暫未有第五波疫情，未能評論限制措施是否太嚴厲，「如果到時日增500宗，相對要全部餐廳禁堂食，只是不准未接種者堂食，都可能合理」。

香港01報導，食物及衛生局長陳肇始昨表示，當局將研究推出一系列「谷針」措施，倘再爆下一波疫情，考慮禁止仍未接種疫苗的市民，進入食肆、學校、宿舍、地盤等處所，亦會要求未打針的醫護、學校及院舍職員接受更頻密的檢測。

另據香港電台報導，當局會研究在第五波疫情發生時，是否限制未接種疫苗人士進入食肆、學校、宿舍、地盤、表列現場所及體育場所等，有市民表示，未必每人都適合接種疫苗，質疑只會引起市民反彈，市民不願接種是擔心安全問題，並非港府提供「甜頭」就可以促使接種疫苗。

疫苗 香港 疫情

上一則

工時超標29% 香港蟬聯全球最累城市榜首

下一則

世界在建最大…白鶴灘水電站大壩主體完工 7月前發電

延伸閱讀

接種疫苗獎勵多 南加州民怎能不心動

接種疫苗獎勵多 南加州民怎能不心動
洛杉磯縣16歲及以上居民 51%完全接種疫苗

洛杉磯縣16歲及以上居民 51%完全接種疫苗
Ralph‘s超市打疫苗有機會贏百萬現金

Ralph‘s超市打疫苗有機會贏百萬現金
拚疫苗接種率花招百出 抽機票樓房送甜甜圈飲料

拚疫苗接種率花招百出 抽機票樓房送甜甜圈飲料

熱門新聞

湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
監控片段裡有一男一女在疑似學校教室內發生性行為。（視頻截圖）

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

2021-05-28 10:00
在香港反送中運動裡右眼被射傷的女子，成為抗爭精神象徵，但近日中港媒體影射她眼睛無恙。(Getty Images)

梁振英懸賞13萬美元 尋找赴台的香港「爆眼女」

2021-05-25 15:37
法月萍展示蚯蚓土。（取材自紫牛新聞）

女博士棄200萬年薪 回鄉養蚯蚓 年收破千萬

2021-05-28 13:00
廣州市民接受核酸檢測。 中新社

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

2021-05-31 09:57
為防堵印度變種病毒，5月31日起，離開廣州的旅客及司機須持有72小時內核酸檢測陰性證明。圖為廣州已在多個行政區做全民篩檢。（新浪微博照片）

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

2021-05-30 12:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦
紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母
廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處
搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了

搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了