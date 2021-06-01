防第5波疫情 未打疫苗者將被限行 港府挨轟

香港擔心遲早出現第五波疫情，政府將研擬未接種者限制出行方案。圖為深圳灣體育中心新冠疫苗免費接種點5月31日接種3638人次。（中通社）

香港 至昨日有137.9萬人接種第一劑新冠病毒疫苗 ，占合資格接種人口21%。近日多名專家推斷香港遲早出現第五波疫情 ，港府昨推出一系列便利打針措施冀增接種率，表示會研究在第五波時限制未接種者進入 食肆、學校、戲院、宿舍、地盤、圖書館、博物館、表演場所及體育場地等。民主黨批評港府「不合比例地剝削」未接種者權利。

明報報導，疫苗接種中心將運作至9月底，港府形容現在至8月底的3個月，是香港防疫「關鍵時期」，昨日起開展「全城起動快打疫苗」運動。特首林鄭月娥昨稱，期望透過大幅提升疫苗接種率，為香港建立免疫屏障，讓社會早日回復常態。

據報導，港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，如第五波來臨，原則上應保障已盡公民責任打疫苗的市民有更多自由；以往未有疫苗，各類場所「一刀切」關閉，目前可按風險區分。

報導稱，民主黨醫療政策發言人袁海文批評，限制未接種者進入食肆等場所，是「不合比例地剝削未接種人士的權利」，如港府以懲罰或變相懲罰方式對待未接種者，讓人感覺港府為求「谷針威迫利誘」，無助建立市民對防疫抗疫政策的信心。

報導說，香港日本食品及料理業協會創會會長黃傑龍表示，暫未有第五波疫情，未能評論限制措施是否太嚴厲，「如果到時日增500宗，相對要全部餐廳禁堂食，只是不准未接種者堂食，都可能合理」。

香港01報導，食物及衛生局長陳肇始昨表示，當局將研究推出一系列「谷針」措施，倘再爆下一波疫情，考慮禁止仍未接種疫苗的市民，進入食肆、學校、宿舍、地盤等處所，亦會要求未打針的醫護、學校及院舍職員接受更頻密的檢測。

另據香港電台報導，當局會研究在第五波疫情發生時，是否限制未接種疫苗人士進入食肆、學校、宿舍、地盤、表列現場所及體育場所等，有市民表示，未必每人都適合接種疫苗，質疑只會引起市民反彈，市民不願接種是擔心安全問題，並非港府提供「甜頭」就可以促使接種疫苗。