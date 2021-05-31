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香港禁止紀念六四 「1人遊行」被捕 港警：涉非法集結

香港特派員李春／香港31日電
香港支聯會六四紀念館30日重開，以「八九民運與香港」為主題。（美聯社）
香港支聯會六四紀念館30日重開，以「八九民運與香港」為主題。（美聯社）

香港警方反對和禁止紀念「六四」的遊行和維園燭光晚會，香港仍有紀念「六四」活動。「六四紀念館」昨天重開，多個組織在銅鑼灣擺設街站呼籲市民悼念及「毋忘六四」，呼籲市民「六四」晚間自行點起燭光悼念，有香港市民下午一人遊行紀念「六四」被捕。

香港支聯會六四紀念館30日重開，以「八九民運與香港」為主題。（美聯社）
香港支聯會六四紀念館30日重開，以「八九民運與香港」為主題。（美聯社）

4月休館翻新後，「六四紀念館」昨天下午重開。紀念館設置了展覽內容，包括重建19八九年天安門場景和多年來維園燭光晚會的相片，並設小場區讓參觀者獻花，但館內撤掉了反送中運動有關的展品。

六四紀念館更換展覽主題，展覽一角放置了民主女神像的紙板。去年該角落擺放了反修例相...
六四紀念館更換展覽主題，展覽一角放置了民主女神像的紙板。去年該角落擺放了反修例相關的展品，包括印有「光時」標語的紙板。（美聯社）

香港支聯會開設的「六四紀念館」，重開後讓公眾預約參觀。除展出原有「六四」事件相關報章和物品等，加入新展覽內容之一是新設「八九民運與香港」主題部分。主題展負責人盧偉明說，展覽內容全部是歷史內容和事實，除非香港講真相也犯法，否則相信展覽不會有法律問題。

香港支聯會六四紀念館30日重開，以「八九民運與香港」為主題。（美聯社）
香港支聯會六四紀念館30日重開，以「八九民運與香港」為主題。（美聯社）

香港支聯會祕書蔡耀昌說，現在政治環境嚴峻，難以評估政治和法律風險，會小心應對。至於今年無展出反送中展品，他稱是因應展覽主題已完結，重申支聯會主力悼念「六四」。

香港職工盟聯同醫管局員工陣線等多個組織，昨天下午在銅鑼灣擺設街站，呼籲市民悼念及「毋忘六四」。他們掛起橫額及派發傳單、火柴及白色蠟燭，呼籲市民在「六四」當晚燃點燭光。多名警員到場登記擺街站人士的身分證資料，並拍攝現場情況。

香港支聯會原擬5月30日舉行「毋忘六四大遊行」，但遭禁止。香港警方昨天下午2時許，在遊行原訂的集合地點灣仔修頓球場戒備。人稱「王婆婆」的社運人士王鳳瑤，來到修頓球場外舉起黃傘以及悼念「六四」的標語牌，後遭港警以「涉嫌非法集結」拘捕。

香港新聞組／香港31日電

「六四紀念館」昨日開館，明報報導，4小時內超過160人到場參觀，支聯會表示人流較多時，或會安排「潮水式」入場。本年度展覽主題是「八九民運與香港」，館內設立一個小場區，供參觀者獻花悼念，亦展出往年六四燭光集會的照片。

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