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風水師：2020年無吉日 逝世逾年 賭王何鴻燊終安葬

香港新聞組／香港31日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

澳門賭王何鴻燊去年5月26日過世，享耆壽98歲，因風水師表示2020年沒有適合安葬的日子，再加上新冠疫情影響，因此靈柩在東華義莊暫存一年後，30日終於下葬昭遠墳場，4個兒子到場送行。

據港媒報導，上午10時兒子們何猷龍、何猷亨、何猷啟和何猷君都到場，何鴻燊妻女也陸續抵達；過了30分鐘後，賭王靈柩在上百保全護送下，由10名工人抬出義莊，4個兒子緊跟在後，而遺照由何猷龍捧著。過程中還有警員維持交通，靈車約莫在10時45分抵達墳場，伴隨著細雨完成安葬。

據了解，昭遠墳場是供香港歐亞混血兒安葬，除了何啟東本人與元配麥秀英因信奉基督教而合葬跑馬地香港墳場之外，其餘何家親屬均葬於此。何鴻燊葬在其父母墓地旁，大房長女何超英的墓地也在附近。

何鴻燊長期患有腎病，去年5月初時病況惡化，急救後仍無效，於同月26日凌晨離世。同年7月10日舉行葬禮後，靈柩移至薄扶林東華義莊暫放，風水師蔡伯勵表示2020年無吉日，直到今年5月30日才安葬。

ETtoday報導，何鴻燊2019年底開始腎衰竭，須在醫院洗腎，各種病痛纏身，甚至曾停止心跳，所幸被搶救回來，但2020年狀況不佳，已經不能下床且難以說話。何家為他重金聘請權威醫生，希望能保住賭王健康。不料2020年5月初開始病況惡化，曾注射多支強心針保命，但效果似乎不顯著，何鴻燊在家人的陪伴下一度睜開眼，不過仍回天乏術，身體虛弱無法再施打強心針，最後在2020年5月26日病逝。

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