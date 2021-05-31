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台新冠本土確診增347例、15死 校正回歸數下降

香港逾百萬人接種兩劑疫苗 商界鼓吹打針出奇招

香港新聞組／香港31日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

近日不少、港府部門、機構及地產商等為了「谷針」各出奇謀，包括市民的衣、食、住、行上，計畫或將實行推出優惠或便利，其中信和集團及華人置業28日宣布送出價千萬港元的高層一房單位作針後抽獎禮物後，兩款疫苗的接種預約即時飆升。港府昨日公布的最新數據顯示，截至昨晚8時，香港新冠肺炎疫苗接種計畫開展以來已有135.9萬名市民接種疫苗，當中已接種兩劑疫苗的人口亦已突破100萬，達100萬4627人。

文匯報報導，數據顯示，港府已為市民接種共約236.4萬劑新冠肺炎疫苗。截至昨晚8時的過去24小時，共為市民接種了3萬5165劑疫苗，較過去7天平均每日接種3萬1050劑為多；另有近2.7萬名市民在網上預約接種疫苗。政務司司長張建宗昨在網誌撰文指出，香港目前不足20%的低接種率令人非常擔心，歡迎商界主動提供誘因鼓勵市民接種疫苗，彰顯企業社會責任。

香港電台報導，身兼行政會議成員的商界立法會議員林健鋒昨天表示，為了鼓勵市民接種新冠疫苗，他正與總商會討論，擬每兩周舉辦一次抽獎活動，並構思在9月抽出終極大獎，務求將接種率催谷至7成，以達至群體免疫。林健鋒表示，已有不少商界朋友與他聯絡，表示願意出一分力，包括送出機票、酒店住宿、自助餐券、主題公園門票、儲值車票等，另外有公司亦提出捐出現金，抗疫用品及驗身劵，希望協助提高接種率。

林健鋒表示，有商戶非常有創意，表示會送出「婚姻配對」服務，向接種了首劑疫苗的市民，提供資料，當完成接種第二劑疫苗，就會安排對象單對單會面。

另據大公報報導，林健鋒認為，疫情是整個社會的事，總不能事事要求港府出錢，近日很多商界朋友主動提出優惠，喜見信和、華置提供住宅單位供抽獎之用，希望很快有第二、三層樓，鼓勵市民接種疫苗。他並呼籲僱主主動提供打針假。

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