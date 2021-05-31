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1張圖：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增347例、15死 校正回歸數下降

香港公僕打2針後享2天有薪「疫苗假」 料可追溯

香港新聞組／香港31日電
香港市民已接種兩劑疫苗人口突破100萬。圖為香港市民30日在佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心排隊等候接種疫苗。（中通社）
香港市民已接種兩劑疫苗人口突破100萬。圖為香港市民30日在佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心排隊等候接種疫苗。（中通社）

有消息指港府將落實公務員接種疫苗後獲享有薪假期的安排，每接種一針便享有一天假期，即打齊兩針會有兩天有薪假，而港府將於本周內公布有關詳情。

文匯報報導，行政長官林鄭月娥早前表示考慮讓公務員享有接種疫苗假期，有消息指港府將落實公務員接種疫苗享有假期的措施，計畫每接種一劑疫苗就有一天額外有薪假，至於之前已接種的公務員也可以追溯有關假期。而前線港府僱員，包括與市民有密切接觸的人員，今日起若未注射疫苗，則須每兩周定期進行病毒檢測一次。

香港市民已接種兩劑疫苗人口突破100萬。圖為香港市民30日到位於中央圖書館的社區...
香港市民已接種兩劑疫苗人口突破100萬。圖為香港市民30日到位於中央圖書館的社區疫苗接種中心接種新冠疫苗。（中通社）

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭則希望，港府將有薪假安排擴展至合約及外判員工，認為他們亦應有這些權益，並希望港府能就此補償外判商。

張建宗則在網誌表示，香港現已大致「清零」，惟現時疫情仍嚴峻，而出現變種病毒肆虐和疫情反彈的都是疫苗接種率較低的地區，而香港現時接種率不足20%，確實令人非常擔心，而特區港府堅守「外防輸入，內防擴散」策略的同時，正不遺餘力提高市民接種疫苗的積極性，以便建群體免疫力。

對於近日有地產發展商自發捐出住宅單位以抽獎形式送予已接種疫苗的市民，他認為此舉值得肯定，歡迎商界主動提供誘因鼓勵市民接種，彰顯企業社會責任。

香港公務員打兩針後，將享兩天「疫苗假」。圖為疫情稍緩，不少市民趁周日到赤柱海攤暢...
香港公務員打兩針後，將享兩天「疫苗假」。圖為疫情稍緩，不少市民趁周日到赤柱海攤暢游消暑。（中通社）

他強調抗擊疫情不能心存僥倖，若市民不希望香港再走抗疫「回頭路」，持續出現一波又一波疫情，接種疫苗是唯一最佳辦法，指出現時是接種疫苗的關鍵時刻，呼籲巿民別再猶豫及觀望，應盡快接種疫苗。

疫苗 疫情 香港

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