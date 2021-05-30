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「打針送樓」 香港單日接種4萬劑疫苗破紀錄

香港新聞組／香港30日電
在各界推出鼓勵接種措施（包括提供住宅抽獎後），香港接種和預約新冠疫苗的人數明顯回升，圖為香港中央圖書館的社區疫苗接種中心排隊人潮。（中新社）
在各界推出鼓勵接種措施（包括提供住宅抽獎後），香港接種和預約新冠疫苗的人數明顯回升，圖為香港中央圖書館的社區疫苗接種中心排隊人潮。（中新社）

香港有房產公司響應港府接種計畫，宣布香港民眾只要打疫苗，就可抽價值1080萬港幣（約139萬美元）的套房，消息帶動預約接種疫苗人數激增。

新世界發展研究跟進

綜合香港01、香港經濟日報報導，公務員事務局局長聶德權昨天表示，單日逾4萬劑疫苗接種破紀錄，而昨日兩款疫苗的預約人數共2萬8200人，連續第二日創高。

此外，四大發展商之一的新世界發展營業及市務部總監黃浩賢說，集團現時正收集資料研究信置的措施，送樓或存在印花稅等法律問題，要諮詢法律部意見及研究。

另據明報報導，繼發展商宣布推打針送樓抽獎後，行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人昨日在商台《政經星期六》表示，飲食業計畫為打針者推「7月7折」優惠，初步打算為期兩個月。而在「打針送樓」鼓勵措施及持雙程證者開始預約打針下，預約打針人數上升，其中預約接種科興的人更連續兩日破萬。

報導說，家庭醫生林永和表示，聽聞私家醫生都多了預約，之前猶豫的也決定來驗身以作打針準備，其診所亦多了兩成人

為響應港府計畫鼓勵當地民眾打疫苗，香港地產商祭出「打針有樓抽」大招，信和集團和華人置業宣布，只要接種兩針新冠疫苗，就有機會抽獎獲得毗鄰港鐵觀塘站凱滙1個449平方呎、價值1080萬港幣的套房。根據規定，持有有效香港永久居民身分證人士，均有機會參與抽獎贏取這項大獎。

參與接種疫苗的所有持香港身分證的永久和非永久居民（包括持有香港工作簽證的人士），也有機會贏得由黃廷方慈善基金送出的20個獎項，每個為價值港幣10萬元（約1.2萬美元）的預付卡簽帳金額或信用卡免找數簽帳金額。

香港 疫苗 工作簽證

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