港府專家顧問：第4波疫情完結 第5波遲早出現

央視曝光多起間諜與涉及危害國家安全的典型案件，其中包括數宗赴港求學的大陸學生淪為「反中亂港」棋子。圖為香港示意圖。(取材自shutterstock)

新冠肺炎疫情 趨穩，但持續有本地源頭不明確診個案，更有在社區再發現涉及變種病毒的確診患者。港府專家顧問、香港 大學微生物學系講座教授袁國勇昨日表示，分析近日七宗確診存疑個案，認為他們是數月前感染，或受環境污染影響而並非感染，意味香港已達至28日清零，新冠肺炎第四波疫情已完結，但需做足準備迎戰第五波疫情。

大公報報導，港府發言人示，港府與內地保持緊密聯繫，因應疫情的最新情況，商討逐步有序恢復跨境人員往來。

香港連續兩日零新增確診後，昨新增一宗輸入個案，42歲女患者由印尼抵港，在酒店檢疫期間確診，但病毒量不足，暫未知是否涉變種病毒。

至於早前錄得的七宗存疑個案，包括四歲男童、四宗外傭與一宗巴基斯坦籍地盤工人，以及初步確診的官涌疫苗 接種中心女護士，就是決定香港是否28日清零的關鍵。

本地最後個案在4月23日

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日起會將五個有外遊紀錄的復陽個案，改列為輸入個案。她又稱，若四歲男童正如袁國勇團隊研究所指，早於一月感染，最後一宗本地個案是4月23日。

男童的樣本經衞生署化驗呈陽性，但入院後一周的樣本、抗體都是陰性，引起多種猜測。袁國勇稱，曾懷疑他在私家診所被疫苗病毒污染，但診所在他求診當天無為人打針，男童的病毒株並非科興疫苗的基因，加上診所環境樣本均為陰性，相信與疫苗相關。化驗室當日僅有男童一宗陽性個案，相信不是化驗室交叉感染。至於雙重感染，文獻顯示即使一種病毒抑壓了新冠病毒，亦不致完全檢測不到。

袁國勇稱，最大可能性是男童因居住的大廈於今年1月有患者而被感染，但他情況輕微、無病徵，只是間中復陽，或是過了四個月令抗體跌至檢測不到。

若80%人接種可不需戴口罩

袁國勇稱，有關個案都不是近期在本地確診，代表香港28日清零，第四波疫情已完結。但他警告，第五波疫情遲早會出現，形容「病毒很勁」，所以香港應繼續保持警覺性。若放鬆社交距離措施，一有個案就容易爆發。他強調大家應為第五波疫情做足準備，最重要是打疫苗，指出若有80%人接種，可能不需戴口罩。