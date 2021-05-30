我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增486例本土確診、21死 總病例破7000

國殤日全美行動 逾30城市反仇亞集會

港府專家顧問：第4波疫情完結 第5波遲早出現

香港新聞組／香港30日電
央視曝光多起間諜與涉及危害國家安全的典型案件，其中包括數宗赴港求學的大陸學生淪為「反中亂港」棋子。圖為香港示意圖。(取材自shutterstock)
央視曝光多起間諜與涉及危害國家安全的典型案件，其中包括數宗赴港求學的大陸學生淪為「反中亂港」棋子。圖為香港示意圖。(取材自shutterstock)

新冠肺炎疫情趨穩，但持續有本地源頭不明確診個案，更有在社區再發現涉及變種病毒的確診患者。港府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨日表示，分析近日七宗確診存疑個案，認為他們是數月前感染，或受環境污染影響而並非感染，意味香港已達至28日清零，新冠肺炎第四波疫情已完結，但需做足準備迎戰第五波疫情。

大公報報導，港府發言人示，港府與內地保持緊密聯繫，因應疫情的最新情況，商討逐步有序恢復跨境人員往來。

香港連續兩日零新增確診後，昨新增一宗輸入個案，42歲女患者由印尼抵港，在酒店檢疫期間確診，但病毒量不足，暫未知是否涉變種病毒。

至於早前錄得的七宗存疑個案，包括四歲男童、四宗外傭與一宗巴基斯坦籍地盤工人，以及初步確診的官涌疫苗接種中心女護士，就是決定香港是否28日清零的關鍵。

本地最後個案在4月23日

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日起會將五個有外遊紀錄的復陽個案，改列為輸入個案。她又稱，若四歲男童正如袁國勇團隊研究所指，早於一月感染，最後一宗本地個案是4月23日。

男童的樣本經衞生署化驗呈陽性，但入院後一周的樣本、抗體都是陰性，引起多種猜測。袁國勇稱，曾懷疑他在私家診所被疫苗病毒污染，但診所在他求診當天無為人打針，男童的病毒株並非科興疫苗的基因，加上診所環境樣本均為陰性，相信與疫苗相關。化驗室當日僅有男童一宗陽性個案，相信不是化驗室交叉感染。至於雙重感染，文獻顯示即使一種病毒抑壓了新冠病毒，亦不致完全檢測不到。

袁國勇稱，最大可能性是男童因居住的大廈於今年1月有患者而被感染，但他情況輕微、無病徵，只是間中復陽，或是過了四個月令抗體跌至檢測不到。

若80%人接種可不需戴口罩

袁國勇稱，有關個案都不是近期在本地確診，代表香港28日清零，第四波疫情已完結。但他警告，第五波疫情遲早會出現，形容「病毒很勁」，所以香港應繼續保持警覺性。若放鬆社交距離措施，一有個案就容易爆發。他強調大家應為第五波疫情做足準備，最重要是打疫苗，指出若有80%人接種，可能不需戴口罩。

疫情 香港 疫苗

上一則

澳門賭王何鴻燊正式下葬 因為1理由時隔1年才入土為安

下一則

課堂可否悼念六四 香港教育局長：由校方決定

延伸閱讀

林鄭月娥簽署香港選制修訂條例 31日刊憲生效

林鄭月娥簽署香港選制修訂條例 31日刊憲生效
研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差

研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差
打針有樓抽…香港接種疫苗人潮暴增 拚千萬豪宅

打針有樓抽…香港接種疫苗人潮暴增 拚千萬豪宅
台單日21死創新高 新增486例確診

台單日21死創新高 新增486例確診

熱門新聞

湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
監控片段裡有一男一女在疑似學校教室內發生性行為。（視頻截圖）

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

2021-05-28 10:00
女子露出詫異的表情。（取材自瀟湘晨報）

深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對

2021-05-22 10:00
32歲的理髮師，因投資失敗，駕駛BMW轎車，衝撞正在過馬路人行道上的人群，多名行人被撞飛。（新浪微博照片）

大連BMW撞人群 5死5傷 男理髮師投資失敗報復社會

2021-05-23 09:42
央視網在文章中指甘肅省的馬拉松事故導致21人死亡，極為罕見。（新浪微博圖片）

甘肅馬拉松21死悲劇 中國這些官媒同批主辦方

2021-05-23 16:36
在香港反送中運動裡右眼被射傷的女子，成為抗爭精神象徵，但近日中港媒體影射她眼睛無恙。(Getty Images)

梁振英懸賞13萬美元 尋找赴台的香港「爆眼女」

2021-05-25 15:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查
越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快
研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差

研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差
什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲
英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞