香港六四集會被駁 支聯會叫停集會宣傳 紀念館重開

六四紀念館5月30日重新開放。（取材自臉書）

香港 支聯會擬舉辦紀念六四 大遊行 和維園燭光晚會，在被香港警方反對和禁止後，上訴昨天又被駁回。支聯會停止六四集會宣傳，香港警方稱已有部署，當日市民進入維園會否拘捕，目前不會詳細交代。

支聯會原本計畫5月30日舉辦「毋忘六四」大遊行，6月4日晚舉辦維多利亞公園燭光悼念集會。香港警方反對和禁止，香港支聯會上訴後，香港公眾集會及遊行上訴委員會昨天舉行聆訊，駁回支聯會的上訴，維持警方的決定。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

委員會說，上訴一方提出的遊行及集會，對公共秩序和公共安全造成嚴重威脅，香港疫情嚴重，周邊地區疫情染疫人數未能受控，加上新冠疫苗接種進度未如理想，及主辦方未能說服委員會所採取的防疫措施是否切實可行，因此作出駁回上訴的決定。

香港警方禁止舉辦紀念六四大遊行和維園燭光晚會，支聯會上訴被駁回，燭光晚會有可能成為絕響；圖為2016年的燭光晚會。（中央社資料照片）

香港支聯會祕書蔡耀昌說，對上訴委員會的裁決表示失望，支聯會已用盡行政及法律方法尋求舉辦合法和平的活動，無奈向公眾表示抱歉。支聯會就此停止宣傳六四集會，在六四當日，支聯會常委、成員及義工都不會以組織名義到場，作為支聯會祕書及原活動申請人，他不會在今年六四晚上進入維園，這是32年來首次。

六四紀念館5月30日重新開放。（取材自臉書）

蔡耀昌又說，計畫六四當日在網上發布今年的六四宣言，早前亦已取得天安門母親群體代表的錄影片段，稍後發放。至於六四紀念館5月30日會重新開放，設有新的展覽內容，他希望香港人安全，呼籲公眾各自悼念，希望日後能重返維園。

港府保安局發出聲明，指六四集會及遊行屬未經批准集結，任何人不得參與，或作宣傳或公布，否則會觸犯法例。如有任何人嘗試挑戰法律，包括「限聚令」、「公安條例」、「香港國安法」等，警方會依法嚴肅處理。又說根據「公安條例」，參與未經批准集結，最高可判處監禁5年；宣傳或公布未經批准集結，最高可判處監禁12個月，活動亦可能違反限聚令。

香港警方歡迎上訴委員會決定，港島總區高級警司廖珈奇呼籲香港市民不要參與任何未經批准的集結。他還說，香港國安法提到，任何人如組織、策畫、實施以非法手段，破壞或推翻中國憲法下的根本制度，屬於顛覆國家政權，警方會盡最大責任在現場蒐證。