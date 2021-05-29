替港府谷針 業者喊「打疫苗送樓」 學者憂瞞病接種

香港 新冠疫苗 接種率不理想，特首林鄭月娥呼籲商界想辦法鼓勵市民打針，信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團昨日宣布推出「打針送樓」大抽獎，凡已接種疫苗的香港永久居民可於9月1日或之前登記，即有機會贏得觀塘價值1080萬港元（約139.1萬美元）一房住宅單位。

抽獎活動由黃廷方慈善基金旗下龍煌公司舉辦，據明報報導，凡年滿18歲並持香港身分證的永久和非永久居民，包括持有香港工作簽證 者如家傭，只要接種兩劑新冠疫苗，並於9月1日或之前登記，即可抽獎，獎項有20個，每個為價值10萬元的預付卡簽帳額或信用卡免找數簽帳額。另一終極大獎則是凱滙一個價值1080萬港元一房單位，參與「抽樓」者必須為持有有效香港永久居民身分證的香港居民。

據報導，黃廷方慈善基金董事黃永光表示，社區疫苗接種是對抗大流行病的重要一環，藉此保護自己、親人、朋友和同事，希望透過大抽獎活動，合力提高香港的疫苗接種率。然而，中文大學生命倫理學中心總監區結成憂慮誘因太大，有人為貪圖巨獎，即使身體狀况不適合，隱瞞病歷去打針。

報導指出，實政圓桌立法會議員田北辰認為，政府應多做工夫釋除公眾對疫苗副作用的疑慮，或可安排公立醫院設專櫃為市民評估身體是否適合打針，「用抽獎鼓勵打針，觀感不好」。行政會議成員葉劉淑儀稱今次抽獎變相實現「打針上車」的置業夢，認為既可幫助政府「谷針」，也可盡良心企業責任，呼籲更多地產商捐樓抽獎。

報導說，身兼會德豐地產主席的地產建設商會執行委員會主席梁志堅則稱，地建會計畫呼籲各商會成員，鼓勵員工盡快接種疫苗，以配合政府抗疫工作，亦鼓勵成員可向已打疫苗的員工推出獎賞。他說雖有個別已接種疫苗市民有副作用，但只屬小部分，希望市民積極接種。

梁志堅還表示，各發展商均有自己不同的途徑和方法配合政府抗疫，會德豐暫無意效法捐樓做法，但會研究其他方法配合政府抗疫。其他大型發展商暫亦未有類似行動。報導指出，馬會也表示，不會就鼓勵打疫苗推出措施，包括不會為此推出六合彩金多寶。