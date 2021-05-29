許留山收攤 「芒果西米撈」記憶飄零

香港許留山食品製造有限公司將走入歷史。（取材自臉書）

有人說香港 現在進入「記憶飄零」年代，就如同秋風落葉，一片片在飄散零落，最新飄下的一片葉子，輪到香港人說的「兒時記憶」，也即那「芒果西米撈」執笠了。

別說香港以前是漁村，香港人語言真的很漁家，比如這執笠二字，就很形象，似那大雨將臨，拿起斗笠來要走人，用來形容結業收檔，再形象不過。而這回執笠的「芒果西米撈」，是香港甜品老牌子「許留山」，很多香港人稱其為「兒時記憶」，是因當年幼時，放學後三五同學去吃個「芒果西米撈」，真跟好似過節。

「許留山」執笠不是謠傳，而是香港高等法院頒下清盤令，「許留山」多次遭業主入稟（遞狀）追索租金 ，早前以書面回覆債權人說無力償還債務或與債權人和解，故不反對清盤呈請。這就意味著這個老字號，就此要消失了。

「許留山」網頁上說還有十間分店，但在香港島已沒了當年紅極一時的牌號，在九龍及新界的分店，不少都拉閘封門，鐵閘上張貼著法庭發出的搬遷通知書。記者想訪問一下公司清盤進展，電話都已接上傳真機，看似只收不覆了。

「許留山」真可以稱上香港記憶之一葉，見證了多個重要的年代。六十年代香港還在殖民地老狀態，「許留山」創辦人還在新界元朗街頭，推著手推車賣古方龜苓膏及各式涼茶。轉頭香港經濟起飛，1992年大陸開放之風吹起，「許留山」全港首創「芒果西米撈」大熱，以後不僅在香港把分店開得成行成市，還在中國大陸、馬來西亞甚至南韓漢城開了分店。

許留山的「芒果西米撈」。（取材自臉書）

當年香港是全球旅遊中心，也是美食天堂，香港飲食牌號值錢，「許留山」2008年被馬來西亞公司收購。其後就是大陸居民香港自由行，再過八年到201年6，傳說是中資的北京餐飲連鎖企業黃記煌宣布對許留山全資收購，翌年黃記煌所屬的「煌天國際」還遞交上市申請。

但到2017年，「許留山」似露疲態，開始有分店交不上租金要關門。到2019年，香港反送中運動持續，戰場後來由街頭擴延到食店，香港食店那時起分成了支持運動的「黃店」，挺警察 的「藍店」。後來更有了以飲食業為主的「黃色經濟」，好多年輕人是絕不進「藍店」的。

沒了大陸自由行的力捧，也沒了香港年輕人的客路，加上香港各類冰室開得風起雲湧，作為「藍店」的「許留山」，不斷傳出拖欠租金，告到法院的故事，最後是本星期高等法院法官一錘敲下全線清盤。香港記憶一片葉子，就這樣飄下。