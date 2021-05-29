我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾50.1%民眾 已接種第1劑疫苗

台單日21死創新高 新增486例確診

許留山收攤 「芒果西米撈」記憶飄零

香港特派員 李春
香港許留山食品製造有限公司將走入歷史。（取材自臉書）
香港許留山食品製造有限公司將走入歷史。（取材自臉書）

有人說香港現在進入「記憶飄零」年代，就如同秋風落葉，一片片在飄散零落，最新飄下的一片葉子，輪到香港人說的「兒時記憶」，也即那「芒果西米撈」執笠了。

別說香港以前是漁村，香港人語言真的很漁家，比如這執笠二字，就很形象，似那大雨將臨，拿起斗笠來要走人，用來形容結業收檔，再形象不過。而這回執笠的「芒果西米撈」，是香港甜品老牌子「許留山」，很多香港人稱其為「兒時記憶」，是因當年幼時，放學後三五同學去吃個「芒果西米撈」，真跟好似過節。

「許留山」執笠不是謠傳，而是香港高等法院頒下清盤令，「許留山」多次遭業主入稟（遞狀）追索租金，早前以書面回覆債權人說無力償還債務或與債權人和解，故不反對清盤呈請。這就意味著這個老字號，就此要消失了。

「許留山」網頁上說還有十間分店，但在香港島已沒了當年紅極一時的牌號，在九龍及新界的分店，不少都拉閘封門，鐵閘上張貼著法庭發出的搬遷通知書。記者想訪問一下公司清盤進展，電話都已接上傳真機，看似只收不覆了。

「許留山」真可以稱上香港記憶之一葉，見證了多個重要的年代。六十年代香港還在殖民地老狀態，「許留山」創辦人還在新界元朗街頭，推著手推車賣古方龜苓膏及各式涼茶。轉頭香港經濟起飛，1992年大陸開放之風吹起，「許留山」全港首創「芒果西米撈」大熱，以後不僅在香港把分店開得成行成市，還在中國大陸、馬來西亞甚至南韓漢城開了分店。

許留山的「芒果西米撈」。（取材自臉書）
許留山的「芒果西米撈」。（取材自臉書）

當年香港是全球旅遊中心，也是美食天堂，香港飲食牌號值錢，「許留山」2008年被馬來西亞公司收購。其後就是大陸居民香港自由行，再過八年到201年6，傳說是中資的北京餐飲連鎖企業黃記煌宣布對許留山全資收購，翌年黃記煌所屬的「煌天國際」還遞交上市申請。

但到2017年，「許留山」似露疲態，開始有分店交不上租金要關門。到2019年，香港反送中運動持續，戰場後來由街頭擴延到食店，香港食店那時起分成了支持運動的「黃店」，挺警察的「藍店」。後來更有了以飲食業為主的「黃色經濟」，好多年輕人是絕不進「藍店」的。

沒了大陸自由行的力捧，也沒了香港年輕人的客路，加上香港各類冰室開得風起雲湧，作為「藍店」的「許留山」，不斷傳出拖欠租金，告到法院的故事，最後是本星期高等法院法官一錘敲下全線清盤。香港記憶一片葉子，就這樣飄下。

香港 租金 警察

上一則

為看日出 滬男偷開價值千萬遊艇擱淺

下一則

1歲小象吃200斤酒糟 醉倒脫隊 村民：來了都是客

延伸閱讀

打疫苗送樓 香港房產業者捐「千萬豪宅」抽獎

打疫苗送樓 香港房產業者捐「千萬豪宅」抽獎
南加香港商會青年會論壇 王蔚分享億萬企業故事

南加香港商會青年會論壇 王蔚分享億萬企業故事
彭于晏沒事宅在家 探班名導許鞍華

彭于晏沒事宅在家 探班名導許鞍華
港通過修訂選制 立會直選剩20席 布林肯：嚴重壓制港人

港通過修訂選制 立會直選剩20席 布林肯：嚴重壓制港人

熱門新聞

女子露出詫異的表情。（取材自瀟湘晨報）

深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對

2021-05-22 10:00
網傳劉男同事稱他喜歡在朋友圈曬女朋友，但拍照角度有些奇怪。（取材自電商報）

華為男遭爆騙砲千女 他回嗆憑實力：哪個男的不髒？

2021-05-21 13:00
袁隆平被稱為中國雜交水稻之父。（中新社）

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

2021-05-22 02:00
青海果洛州瑪多縣發生7.4級地震。新華社

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

2021-05-21 19:55
監控片段裡有一男一女在疑似學校教室內發生性行為。（視頻截圖）

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

2021-05-28 10:00
央視網在文章中指甘肅省的馬拉松事故導致21人死亡，極為罕見。（新浪微博圖片）

甘肅馬拉松21死悲劇 中國這些官媒同批主辦方

2021-05-23 16:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險
疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打
黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者
湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因

湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因
台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS