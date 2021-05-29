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黎智英案 學者憂日後集會和平恐重判 民陣強調不解散

香港新聞組╱香港29日電
支持黎智英等十名泛民派人士的民眾，在香港法院前舉起布條要求釋放所有政治犯。（路透）
支持黎智英等十名泛民派人士的民眾，在香港法院前舉起布條要求釋放所有政治犯。（路透）

黎智英等10名民主派人士昨因前年參與「十．一遊行」判刑，當中判囚18個月的民陣召集人陳皓桓昨發表公開信，稱堅持民陣不會解散，直至最後一刻。港大法律學院公法講座教授陳文敏稱，本案發生時現場雖出現暴力，但以24個月作量刑起點是用於「相當重的罪行」，「今次案件（法官）稱不相信會和平，予人感覺以後（集會）和平與否，都會用很重的判刑」。

明報報導，民陣秘書處現時僅餘陳皓桓一人，原分別出任副召集人及司庫的何啟明、柯耀林，早前因民主派初選案被控國安罪行，並與另一副召集人葉錦龍先後請辭。陳皓桓昨發表公開信稱，雖面對國安法、民主派及示威者相繼入獄，甚至民陣或支聯會將取締，未來路更崎嶇難行，但爭取民主並非一朝一夕，籲堅持信念，「終有一日，我們必定能在煲底相見」。

據報導，法官胡雅文判刑時指出，被告雖僅打算「和理非」遊行，但當時出現堵路、放火及刑毁，有關情况不和平。對此，陳文敏認為，參與者無能力控制其他人在集會中的行為，即使在合法集會，也不能避免有人或有非法行為，「是否可能有人『搞事』就不能集會？這會扼殺和平集會的權利」。

遊行 黎智英

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