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黎智英判14個月 法官：言論天真 重判才能嚇阻

香港特派員李春╱香港29日電
香港壹傳媒創辦人黎智英等10人，早前分別承認2019年10月1日國慶日組織及煽惑他人參與未經批准集結等罪。香港區域法院28日對案件進行判刑。黎智英被判監禁14個月。圖為黎智英早前還柙期間的資料圖片。（中通社）
香港壹傳媒創辦人黎智英等10人，早前分別承認2019年10月1日國慶日組織及煽惑他人參與未經批准集結等罪。香港區域法院28日對案件進行判刑。黎智英被判監禁14個月。圖為黎智英早前還柙期間的資料圖片。（中通社）

2019年10月1日香港10名民主派人士集會，結果被控組織未經批准集結等罪，昨天全部被判重刑，其中黎智英等六人被判即時入獄14個月、支聯會主席李卓人等四人被判入獄18個月。法官指被告認為遊行是和平及非暴力，是天真及不切實際，香港支聯會稱香港面對史無前例最嚴峻的時候。

2019年反送中運動遊行示威活動頻繁，其中10月1日中國大陸國慶日，有人發起「十一國殤六區開花」集會，其後黎智英等10位民主派人士被控未經組織批准集結等罪。昨天庭審，眾被告仍被監禁，早上被押到法庭，部分人開庭前與旁聽的支持者和親友揮手，支持者向他們高呼「加油」鼓勵。陳皓桓等人在開庭前高呼「六四悼念、七一發聲」等口號。

法院宣判十名被告入獄，其中壹傳媒集團創辦人黎智英、民主黨前主席楊森等六人入獄14個月；支聯會主席李卓人、民陣召集人陳皓桓等四人被判入獄18個月。10人中8人即時入獄，民主黨前立法會議員單仲偕、支聯會秘書蔡耀昌兩人獲判緩刑兩年。

法官胡雅文判刑時稱，被告指遊行會和平及非暴力，有關言論天真及不切實際。即使言論自由受法律保障，亦並非絕對，而要受到法律限制，與個人信念等亦無關。刑期要具阻嚇性及懲罰性，即時監禁是唯一適合刑罰。被告提到為公民抗命，但她認為並非重要的求情因素，強調公民抗命需要和平及非暴力。

這位法官稱，前年六月起的社會騷亂在隨後數月已升級，越來越暴力令人不安，幾乎每日都發生示威及騷亂，部分更是暴動或大型非法集結，法庭判刑時應考慮當時情況。而警方在遊行前已收到情報顯示，遊行當日會有嚴重暴力事件發生，但被告在呼籲市民參與遊行時並沒有提及有關情報。

黎智英為主的部分民主派人士，已被指控多個罪名，部分人的刑期可以與早前兩宗未經批准集結的監禁刑期同期執行，如黎智英和李卓人，由去年8月至10月被控三宗未經批准集結案，合共判監20個月，前立法會議員梁國雄合共判監22個月。何秀蘭的14個月刑期與早前一宗未經批准集結案的8個月刑期全數同期執行合共判監14個月。

被判緩刑的單仲偕說，這次判決是「創紀錄」、史無前例，香港人要認清今次判例的嚴重性，法律團隊會積極考慮就刑期提出上訴。支聯會秘書蔡耀昌說，今年悼念六四時會更小心，會在「和平、理性、合法」的框架行事，對於遊行和集會申請遭警方反對，支聯會會上訴。他說，香港面對史無前例最嚴峻的時候，權利、自由受影響，但只要大家堅持信念、靈活變通，仍可以延續信念。

香港支聯會認為，今次判刑過重，無視憲法賦予公民遊行和集會權利，以及當日遊行在和平、有秩序下進行和結束。支聯會將繼續與市民同行，毋忘初心，以和平的方式爭取民主自由，平反八九民運。

遊行 香港 黎智英

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