92歲李嘉誠打第二針疫苗 臉書上PO文：不疫樂乎 阿彌陀佛

李嘉誠接種第二針復必泰。(取材自臉書)

香港 民眾接種疫苗 意願不高，有逾百萬劑的疫苗面臨過期，港府出招要民眾接種，92歲的長和系創辦人李嘉誠也在基金會臉書上PO出他接種第二劑復必泰疫苗的相片，並在照片上寫下「不疫樂乎，阿彌陀佛﹗」

李嘉誠分別於4月16日及5月7日於養和醫院接種疫苗，先後有PO出照片。李嘉誠在接種後表示抗體指數讓醫生滿意，他也感謝大家關心：「不疫樂乎，阿彌陀佛﹗」，不少網友回應「多謝誠哥」、「好人一生平安」。

見疫苗施打不踴躍，海洋公園主席劉鳴煒表示，公園樂意及有意提供誘因及獎勵，鼓勵市民接種新冠疫苗，會與政府及有關機構商討計畫，他也鼓勵員工接種新冠疫苗，但強調屬員工個人決定，呼籲其他雇主向員工提供接種新冠疫苗有薪假。

香港01報導，香港新冠疫苗接種計畫開展超過三個月，接種第一劑的民眾已突破130萬人，而接種第一劑科興疫苗的人數，連續三日都超過復必泰疫苗。

政府公布26日共有11人打針後送院，一名54歲男子注射第二針後暈眩及出現高血糖水平，情況嚴重要留院。

另據明報報導，香港昨天沒有新冠病毒確診，是去年10月14日以來首次，早前初步確診的官涌體育館疫苗接種中心女護士，經衛生署及港大病毒基因分析後，證實病毒樣本與疫苗病毒株相若，不列確診。呼吸系統專科醫生梁子超認為，香港正邁向「清零」，料第四波疫情或將終結，但強調縱沒確診，不完全代表社區清除病毒，再多兩周本地零確診，就明確顯示第四波終結。

據報導，梁子超認為，起碼多兩周本地零確診，待香港與內地通關後兩周無確診才放寬社交距離 措施，會較穩妥。他亦稱，短期內不應取消高風險地區航班禁飛限制，否則會增加輸入個案風險。