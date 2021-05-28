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港通過修訂選制 立會直選剩20席 布林肯：嚴重壓制港人

香港新聞組／香港28日電
香港立法會27日三讀通過「修訂選舉制度草案」。圖為香港立法會綜合大樓。（ 中通社）
香港立法會27日三讀通過「修訂選舉制度草案」。圖為香港立法會綜合大樓。（ 中通社）

香港立法會昨天三讀通過「修訂選舉制度草案」，至此大陸全國人大作出「完善選舉制度」的改制內容全部落實。香港特首稱是「愛國者治港具重大標誌意義的時刻」，香港民主黨主席稱「對邁向真正普選的路向是倒退」。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則發布聲明表示，這項修法嚴重壓制港人，使其無法有意義參與治理，民眾的聲音也無法被聽見。

香港立法會快節奏完成三讀程序，昨天以40票贊成、兩票反對，三讀通過選舉制度的條例草案。香港立法會民主派議員已集體辭任，當中兩張反對票來自立法會僅有兩名非建制派的直選議員鄭松泰及醫學界功能組別議員陳沛然。

香港這次修例，是在全國人大常委會修訂基本法附件一及二，改變香港選舉制度後，以香港本地立法方式落實其內容。修例主要內容包括將選舉委員會人數由1200人增至1500人，新分為五大界別；立法會議席由70席增至90席，當中40席由選委會選出、30席來自功能組別，地區直選縮至20席。新選舉制度之下同時設立資格審查委員會，將審查參選者的資格。

特首林鄭月娥稱，通過的選舉條例草案會在下星期一刊憲生效，她會適時就候選人資格審查委員會作出任命，向北京中央提交報告備案。她指草案獲得通過是在「一國兩制」下確保「愛國者治港」具重大標誌意義的時刻。

香港民主黨主席羅健熙指草案通過對邁向真正普選的路向是倒退。至於民主黨未來的參選意欲，羅健熙說，待該黨9月舉行會員大會討論意向，再向市民交代。

美國國務卿布林肯則譴責中國政府持續破壞香港民主機構，稱這項立法違反香港基本法。

布林肯表示，再次呼籲中國與香港當局讓港人的聲音被聽見；針對因支持選舉或表達異議，而觸犯港區國安法及相關法律者，布林肯呼籲當局釋放並撤銷對這些人的控訴。

此外，英國外相拉布（Dominic Raab）昨日也與中國外長王毅通電話。拉布在Twitter發文稱，他在通話中強調英國深切關注香港情況，以及聯合國需要不受約束地進入新疆。

香港 布林肯 中國

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