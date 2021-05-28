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港保安局長警告銀行 處理黎智英資產恐判7年

香港新聞組／香港28日電
黎智英資產遭凍結。（ 中新社資料照片）
黎智英資產遭凍結。（ 中新社資料照片）

香港保安局早前引用國安法，宣布凍結壹傳媒創辦人黎智英持有的71.26%壹傳媒股份，及其所擁有的3間私人公司於本地銀行帳戶內的財產。該局局長李家超近日致函黎智英與滙豐銀行、花旗銀行的分支機構，警告這些銀行與黎智英的帳戶若繼續有往來，可能面臨最高七年刑期。

路透報導，該信已發給在香港赤柱監獄中的黎智英。信中稱如果有對指定資產的任何交易，將被處以最高七年的監禁和相應罰款，包括資產處置或轉換、將其用作抵押品、或將其轉進或轉出香港。

報導引述黎智英一名財務顧問稱，雖然被凍結帳戶中的資金相對較少，但它們代表著涵蓋其私人財富的全球銀行關係網絡的香港管理端。

據獨立於黎智英帳戶的三名資深私人銀行家和三名公司律師表示，保安局此舉首次將收緊的國安機制擴大到銀行系統的精英階層，給香港客戶和高級財務經理們帶來風險。

顧問們正在尋求銀行家和律師的指導，以瞭解如何應對凍結問題，及凍結問題對迄今為止通過香港管理的離岸資產和銀行往來關係的影響。

律師、銀行家和外交人士說，保安局長這一行動也加劇人們對香港更廣泛投資環境的擔憂。

上述財務顧問說，此舉還可能危及民主活動人士將離岸資產轉移回港、以支撐壹傳媒旗下陷入困境的蘋果日報的任何嘗試。

壹傳媒集團27日發出公告，列明除了獲得保安局局長的許可授權外，黎智英不得直接或間接處理該通知指明的罪行相關財產。公告稱，從4月1日起算，集團資金足夠營運18個月，創辦人黎智英的資產遭保安局凍結，不會對公司的財務狀況或營運造成即時負面影響。公司股票28日將恢復買賣。

壹傳媒股價27日恢復交易後一度飆漲330%，下午收盤報港幣0.28元，仍大漲50.54%。

香港特區政府保安局局長李家超27日出席立法會會議後會見傳媒，並回應以香港國安法凍...
香港特區政府保安局局長李家超27日出席立法會會議後會見傳媒，並回應以香港國安法凍結黎智英資產等事宜。 （中新社）

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