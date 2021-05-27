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資金足夠營運18個月 香港壹傳媒復牌

香港新聞組／香港27日電
梁振英。 （中新社資料照片）
梁振英。 （中新社資料照片）

香港壹傳媒集團昨公告稱，4月1日起算，公司戶口有約5.21億元（港幣，下同，約6712萬美元）手頭現金，足夠營運18個月，創辦人黎智英的資產遭保安局凍結，不會對公司的財務狀況或營運造成即時負面影響，公司股票今天復牌。

梁振英促執法機關徹查壹傳媒

明報報導，在壹傳媒發公告前，政協副主席、前特首梁振英昨日在社交平台披露他原來是壹傳媒小股東，並引述市場人士說法，稱壹傳媒可能復牌無期，與集團行政總裁張劍虹早前言論稱黎智英資產被凍結，並不影響集團及《蘋果日報》運作的說法不符，梁振英聲稱作為小股東，昨日已委託律師向執法機關正式投訴及要求徹查，保留一切其他法律權利。未知今次復牌會否影響其投訴。

據報導，壹傳媒表示，管理層已編製及審閱截至2022年9月底止18個月期間的未經審核綜合現金流量表，以截至今年3月底止未經審核銀行及現金結餘約為5.21億元（港幣，下同，約6712萬美元）計，管理層認為自今年4月1日起至少18個月現有營運資金將保持足夠，毋須黎智英提供額外資金。

報導引述集團表示，上述評估已考慮到截至今年3月底止、須於2022年9月30日前，償還的未償還銀行貸款約9360萬元；截至今年3月底止應收款項及其他應收款項合共約1.81億元，以及其他流動負債，包括應付款項及其他應付款項合共近3.82億元和合約負債6940萬元。公司又表示，早前決定停止發行台灣蘋果日報的印刷版本，相信長遠而言將節省成本。同時，核數師並無識別任何未能導致公司無法如期於今年6月底刊發財務資料的問題。

報導指出，此外，集團指出，黎智英自2006年起已長期沒有在市場上買賣公司股分。現有股東名冊中有超過470名登記股東，同時符合25%公眾持股規定。

黎智英 蘋果 台灣

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