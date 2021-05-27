香港「公海遊」套餐上架 料2000境外船員赴港

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 預計最快7月底容許郵輪 公司復辦不停靠香港以外港口的「公海遊」，昨日即有郵輪公司宣布推出郵輪假期產品供旅客預訂，兩晚售價每人1188元（港幣，下同，約153美元）起，另有4晚海上假期套房售價7395元。下月起陸續會有超過2000名郵輪船員由外地赴港。

明報報導，星夢郵輪昨宣布推出2晚及3晚「Super Summer Seacations夏日海上遊航線」，今起預約，兩晚雙人同房價，每人1188元起，航班每周3次，旗下「雲頂夢號」預計6月抵港，每航程可載客最多約1800人。

據報導，星夢郵輪所屬的雲頂郵輪集團市場部高級副總裁李鳳霞預期，約有1000名境外船員赴港，包括已復航亞洲地區及已接種新冠疫苗 的內地船員，估計當中有300至400名未接種的船員將赴港打針，但強調無船員來自印度、菲律賓、尼泊爾。

報導稱，皇家加勒比國際遊輪市場總監譚麗明表示，旗下郵輪「海洋光譜號」及約1300名船員預計6月初赴港，船員來自中國內地、印尼、印度、馬來西亞及挪威等，暫未知當中多少人未接種疫苗。譚稱，海洋光譜號可載客5622人，為符合50%載客上限要求，公海遊目標載客約2800人，昨已推出兩晚至4晚海上假期，有海景房、露台房、套房供選擇，售價1740至7395元。