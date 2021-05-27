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中大推估：香港有2萬名新冠隱形患者

香港新聞組／香港27日電
據香港中文大學醫學院學者經研究推斷，香港約有2萬名新冠病毒隱形患者。圖為大批市民戴著口罩，擠在黃埔海濱觀賞「超級月全食」。（中新社）
據香港中文大學醫學院學者經研究推斷，香港約有2萬名新冠病毒隱形患者。圖為大批市民戴著口罩，擠在黃埔海濱觀賞「超級月全食」。（中新社）

香港中文大學醫學院學者經研究推斷，本地約有2萬名新冠肺炎隱形患者，占香港人口0.3%；相關研究並指接種疫苗有效。

中大醫學院的研究團隊自去年4月起研究新冠肺炎的隱性傳染，為期1年，期間招募了超過4000人參加，當中有6人或0.14%被驗出有抗體，即曾經感染新冠病毒。研究團隊昨天公布有關結果指出，以此推算，香港約有2萬名隱性患者，占香港人口0.3%，比例較外國低。

另外，研究團隊為111名已經接種兩劑疫苗的人抽血檢驗抗體，結果發現全部人的抗體測試都呈陽性，證實疫苗具保護作用。

研究團隊指出，由於感染及疫苗接種率低，大部分人沒有抗體，而鄰近地區的疫情反覆，加上變種病毒肆虐，市民應盡早接種疫苗，以減低感染風險。

明報報導，抗疫近一年半，香港錄得逾1.1萬宗新冠確診，但中文大學最新研究發現社區潛在隱形個案可能更多。中大醫學院另一項研究為111名接種了科興和復必泰（BNT）疫苗的市民驗抗體，他們介乎22至82歲，10%逾70歲，13%有長期病，43%打BioNTech、57%打科興。研究發現，100%在接種第二劑後14日都產生了中和抗體，接種者中，無人出現嚴重副作用，其他副作用包括注射部位不適、疲倦、發燒、頭痛等。

據報導，陳基湘指出，這反映兩款疫苗有效刺激免疫反應，對新冠產生一定保護作用，包括預防感染或減輕感染後病情，希望予市民信心接種。學院料全港總新冠感染者佔人口比例約0.44%，遠低於義大利的23%、紐約的13%等，即香港約99.5%人口從未感染過新冠。陳基湘稱這批市民都要靠疫苗保護，呼籲盡快接種。

疫苗 香港 新冠肺炎

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