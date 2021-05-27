接種率低 就快過期 港府要捐疫苗百萬劑

面對全球嚴峻的疫情，大眾都把希望寄託在疫苗上，不過香港卻傳出「疫苗過剩」的情況。（歐新社）

媒體報導指香港 民眾接種疫苗 意願不高，有逾百萬劑的疫苗面臨過期，港府要捐出。港府回應公布仍未使用的疫苗數，呼籲港人不要觀望。

根據港府公布的數字，截至5月25日，已為市民接種共約220萬劑新冠疫苗，逾127萬名市民已接種第一劑疫苗，逾92萬名市民已接種第二劑疫苗。而截至5月24日，已運抵香港的科興及復必泰（BNT162b2，BioNtech與輝瑞合作研發）疫苗各約200萬劑，尚未使用的疫苗有189萬劑，呼籲市民不要再持觀望態度，趁疫苗充足及疫苗接種中心有足夠容量時盡早接種疫苗。

港府發言人說，未使用的內地製科興疫苗約105萬劑，復必泰疫苗則約84萬劑，目前庫存的復必泰疫苗，使用期限將於8月中屆滿。但市民對復必泰疫苗的需求近期漸趨疲弱，平均每日在網上預約接種復必泰疫苗只有約1萬劑量。

港府發言人還稱，由於全球疫苗供應緊張，為免浪費，港府會根據疫苗接種及預約趨勢，估算可能過剩的疫苗劑量，通過世衛 組織捐給其他更需要疫苗的地方。

香港衛生署指出，香港至今127萬人接種了最少1劑疫苗，約占16歲或以上人口的19.3%。署方接獲3107宗異常事件報告，占疫苗接種總劑量的0.14%。離世前曾接種疫苗人士的死亡個案有34宗，當中21宗是離世前14日內接種疫苗。

香港新冠疫苗臨床事件評估專家委員會說，已總結8宗死亡個案與接種疫苗無因果關係；初步認為24宗個案與疫苗接種無關聯；2宗個案有待評估，專家認為至今無發現不尋常現象。

香港醫學會會長蔡堅說，香港市民對港府不信任，加上港府「不屑」舉辦大抽獎和派演唱會門票，令推動接種疫苗有很大挑戰。他建議意見領袖（KOL）多講幾句，呼籲市民接種，即使接種率未達7成，只有4成都算可以「交差」。

下次採購談判未必理想

記者羅印冲／香港27日電

港府食物及衞生局局長陳肇始表示，由於香港「疫苗猶豫」情況十分嚴重，而已採購疫苗過剩的機會明顯，香港於下一輪與藥廠的採購談判中，將未必可以取得如今輪洽購般理想的成果。

她說，如果延遲付運疫苗，預計最快只可安排於明年重行付運，而不予付運或捐出的疫苗，將不會在現有採購協議之下獲得補充。