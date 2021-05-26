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六四燭光晚會放不放行？ 香港警方遲不表態

香港特派員李春／香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港區國安法生效後的第一個「六四」紀念日迫近，香港支聯會續與警方商討，爭取在維多利亞公園舉辦「六四燭光晚會」；香港天主教有七間教堂，宣布「六四」當晚將舉辦追思彌撒。

連年主辦維園「六四燭光晚會」的香港支聯會，堅持今年繼續舉辦且已向香港警方申請不反對通知書。支聯會昨到北角警署與警方開會，會後支聯會常務祕書部召集人梁錦威說，警方在會議期間，以疫情及限聚令為由推搪，支聯會認為目前疫情已緩和，是合適的時間批出不反對通知書，讓市民參與遊行集會。

梁錦威表示，香港警方在會議期間問及支聯會過去的活動內容及五大綱領，並無提及五大綱領是違反港區國安法，支聯會會繼續堅持5五大綱領，希望舉行和平合法的遊行與集會。

香港支聯會估計，「六四」當晚會有4至6萬人參加集會，提出可要求參與者遵守防疫措施，包括戴口罩和保持距離，但警方未有正面回應，支聯會希望警方盡快批出不反對通知書，要待警方公布結果才能再商討後備方案。

香港七間天主教堂昨宣布，6月4日晚上舉行「追思亡者彌撒」，彌撒會在晚上8時正開始，因應防疫限制，參加人數只可占聖堂容納人數三成，個別堂區或會安排網上直播。

香港天主教正義和平委員會說，「因種種的緣故」或許「無法明言」，不過他們會毋忘歷史，「願歷史的主宰垂顧那些春夏之交裡，追求真理而逝世的人」，又在帖文寫上「拒絕遺忘，燭光處處」。

將接任香港教區主教的周守仁日前回應，在港區國安法生效下首個六四會否參與悼念活動時，稱會視乎情況，包括是否合法。

香港 六四 港區國安法

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