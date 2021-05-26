鋪路參選香港特首？林鄭月娥、梁振英隔空較勁

梁振英（右）近日多次公開評論時政，林鄭月娥（左）稱不會逐一評論「意見領袖」的意見。圖為兩人2019年出席「香港大學生軍事生活體驗營」結業典禮。（中通社資料照片）

特首選舉將於明年3月舉行，全國政協副主席、前特首梁振英近期多次公開評論時政，特首林鄭月娥 昨隔空回應提問。林鄭見記者時，表示調整「回港易」與外面的壓力或什麼人的言論無關，又稱不會逐一評論意見領袖的意見。有學者認為，梁振英評論時政不符政治倫理，似為參選特首選舉鋪路，形容兩任特首隔空喊話是「暗中較勁」。

明報報導，廣東省的「回港易」計畫22日一度叫停，港府6小時後「轉軚」宣布維持不變。林鄭月娥昨日在出席行會會議前見記者，強調改動基於「港府內部自我調整的機制，並非因為外面有什麼壓力或有什麼人說了什麼」，她於事後才知悉事件。

據報導，林鄭解釋，港府此前不曾聚焦討論「熔斷機制」，但當機制用於廣東省時，受影響市民衆多，承認機制不符合比例，「不應該採用一個如此廣泛的基礎去改動回港易計畫」。她無正面回應會否道歉，只表示不要說是哪個官員出錯，因為他們均按機制辦事。

報導稱，梁振英於「回港易」被叫停期間，在臉書 發文質疑安排，稱以此尺度辦事，「香港 和內地通關無望」；及後港府「轉軚」，令外界猜想是否與梁的言論有關。梁近月多次公開評論時政，包括建議港府用郊野公園邊陲地建屋、重提增設文化局。

報導說，林鄭月娥昨日被問及對文化局的看法，是否同意梁振英的改組方案。她說，「香港從來任何時候都有很多人發表很多意見，特別是近年很多被稱為意見領袖（KOL），所以我不會逐個評論」，而港府每日在做要做的工作，她亦會在年度《施政報告》詳細交代工作內容。

報導指出，理大應用社會科學系前助理教授、香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為：「不在其位，不謀其政」，梁振英作為前特首，評論時政能影響現屆港府的運作，不符合政治倫理。他憶述，時任行政會議召集人梁振英於2011年宣布競選特首前，曾批評港府政策，形容「（如今的）套路一樣」。