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須接種疫苗 香港郵輪暑期可望公海遊

香港新聞組／香港26日電
香港有望於暑假中後期推出郵輪公海遊。圖為曾接載確診新型肺炎病人的郵輪「世界夢號」去年2月抵達啟德郵輪碼頭。（中通社資料照片）
香港有望於暑假中後期推出郵輪公海遊。圖為曾接載確診新型肺炎病人的郵輪「世界夢號」去年2月抵達啟德郵輪碼頭。（中通社資料照片）

香港有望於暑假中後期推出郵輪公海遊。商務及經濟發展局長邱騰華表示，大前提是安全及防疫，船員要完成隔離、接種疫苗及檢測；參加的香港市民亦需接種疫苗。香港多位業界人士25日表示，籌備公海遊的相關工作需時兩個月，理解員工需接種新冠疫苗等安排，預料感染新冠病毒的風險不大。 　

中通社報導，郵輪公海遊即從香港乘坐郵輪出發，在公海航行一圈再返回，中途不停靠其他口岸。港府商務及經濟發展局局長邱騰華24日表示，港府一直在和郵輪營辦商商討有關安排，但郵輪公司必須有更嚴格的防疫措施，包括員工及乘客須接種新冠疫苗等。　　

香港旅遊界立法會議員姚思榮25日出席電台節目時表示，無論港府還是郵輪公司都不希望出現新冠病毒交叉感染，因此郵輪公司理解需要有更嚴謹的防疫措施。　　

姚思榮表示，很多郵輪公司已經遣散員工，如果港府推出公海遊，預計郵輪公司需要兩個月時間籌備招聘等工作。若郵輪公司僅在中低風險地區招聘員工，而且員工做好檢疫及接種新冠疫苗，相信感染風險不大。　

環美郵輪碼頭公司董事總經理班智榮在出席同一節目時表示，新冠肺炎疫情之下，超過40個國家和地區都已推出郵輪遊，涉及60萬人次，期間僅有數十宗確診個案，而且沒有引起大規模染疫，相信嚴謹的防疫措施和新冠疫苗接種可提供安全的保障。班智榮透露，目前已有部分郵輪公司赴港預訂泊位，至8月中已有每周五次停泊預約。

郵輪 疫苗 香港

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