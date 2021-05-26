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香港增2例源頭不明確診 本周難放寬措施

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港昨天新增2宗新型肺炎確診個案，2宗都是源頭不明本地個案，另有少於5宗初步確診。現有社交距離措施今日屆滿，行政會議成員林正財預料目前難進一步放寬措施。

香港電台報導，昨天確診2宗個案，患者分別是43歲巴基斯坦籍男地盤工人和37歲菲律賓籍女傭，其中女傭的樣本帶有N501Y變異病毒株及E484K變異基因，入院後抗體測試呈陽性反應。

另據明報報導，香港過去7天錄得5宗可能本地和本地個案，包括匯璽印傭、寶寧大廈和伯爵園印傭、維港灣菲傭和上述兩個案，他們在過去幾個月內均有旅遊史。雖然近期出現多宗本地源頭不明個案，但林正財說仍待衛生防護中心進一步調查每宗個案，若發現例如是很久之前感染的復陽個案就不太擔心；反之如個案病毒量高又進一步傳開，且源頭不明就令人擔憂，或會影響通關和社交距離措施。

由於近期多宗本地個案的性質未有結論，林正財料本周難進一步放寬措施，仍待衛生防護中心確認近期個案沒引起爆發，就有機會進一步放寬已完成接種疫苗者的限聚令，「舉例有人很喜歡行山，6個人都打了針一齊行山都很安全」，也更有條件放寬接種者在不同處所內的活動限制。

至於口罩令，林正財估計現難放寬，又稱如目前的接種率能倍升至每日增約2萬人接種，有望在今年內達七成接種率，在放寬各種措施例如口罩令上都會有更大信心。

香港 社交距離 口罩

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