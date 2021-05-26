香港接種擴大 納入在港陸民和難民 過剩疫苗或捐世衛

港府宣布，香港新冠疫苗接種計畫將擴至持「雙程證」留港的內地居民。圖為香港市民在社區疫苗接種中心接種疫苗。（中新社）

港府公布，香港 新冠疫苗 接種計畫將擴大接種對象，包括持「雙程證」到港的內地居民，以及在港滯留的難民。對因疫情 要繼續在香港逗留的其他訪客，港府稱會適時公布接種安排。港府稱目前僅17%港人接種疫苗，過剩劑量或透過世衛捐給更需要的地區。

港府25日宣布，新冠疫苗接種計畫將擴大到兩類人，一是持俗稱「雙程證」即內地居民往來港澳通行證、在香港會逗留一段時間的內地居民；一是在香港的免遣返聲請人以及獲聯合國難民署確認為難民的人士。

港府發言人指，現時有約4萬名持「雙程證」的內地居民，獲准以訪客身分在香港逗留，他們大部分持探親簽注到香港，在疫情下，可能因特殊原因或困難，需繼續逗留香港，例如照顧子女、年長或患病的家人等，而他們一般與合資格接種的香港居民同住。基於公共衛生考慮，為他們接種疫苗，有助防止病毒在社區傳播，能提升香港整體抗疫能力。

這些「雙程證」的人士，毋須延期就可在逗留期限屆滿前完成接種兩劑新冠疫苗，28日起，他們可在辦公時間內帶同「雙程證」等證明文件，前往任何一間郵局，預約接種。

港府發言人又說，現在香港有大約1萬3000萬名免遣返聲請人及難民，港府正透過香港國際社會服務社，向他們進行問卷調查，了解接種意向，計畫由7月開始，為他們接種及提供翻譯服務。

香港疫苗接種率不足，港府打算將過剩劑量捐給世界衛生組織。圖為復必泰首批58.5萬劑疫苗2月27日運抵香港國際機場。（路透資料照片）

香港新聞組／香港26日電

香港疫苗接種計畫至今，已為市民接種約220萬劑疫苗，當中約127萬8600人已接種第1劑疫苗，約92萬1500人已接種第二劑疫苗。對比3月底，香港接種總人數占人口比率由6.1%升至17%，增加了10.7個百分點。不過廣州近日已升至近四成，大幅增加33.2個百分點。

香港電台報導，港府發言人說，未使用的科興疫苗約105萬劑，復必泰（BNT162b2，BioNtech與輝瑞合作研發的疫苗）疫苗則約84萬劑。復必泰疫苗必須在超低溫的環境下儲存，目前庫存使用期限將於8月中屆滿， 由於全球疫苗供應緊張，為免浪費，預計未能在本年內今輪接種計畫或疫苗使用限期前接種的疫苗，將延遲付運、不予付運部分批次疫苗，或通過世界衛生組織疫苗全球獲取機制等渠道，捐給其他更需要疫苗的地方。