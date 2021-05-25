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澳門照顧民生 625美元電子消費啟動金發放

香港新聞組／香港25日電
澳門特區政府24日起推出「電子消費優惠計畫」，向每位居民發放5000澳門元啟動金及3000澳門元的立減額，旨在紓民困 穩經濟。圖為居民在政府綜合服務大樓排隊領取啟動金。（中通社）
澳門特區政府24日起推出「電子消費優惠計畫」，向每位居民發放5000澳門元啟動金及3000澳門元的立減額，旨在紓民困 穩經濟。圖為居民在政府綜合服務大樓排隊領取啟動金。（中通社）

澳門政府推出的「電子消費優惠計畫」從 24日起向市民發放5000澳門元（約625.3美元）啟動金以及3000澳門元（約375.1美元）立減額（類似折價券，消費可立減25%），澳門政府表示，參照去年消費補貼計畫的模式並結合澳門電子行動支付平台的發展情況，以「政府補貼，消費立減，全民受惠」為原則，推出「電子消費優惠計畫」，希望能提振疫後經濟。

中通社報導，在澳門政府北區綜合服務大樓，不少市民排隊「拍卡」領取啟動金及立減額，排頭位的陳女士提前一小時到場。她表示，知悉該計畫6月起使用，將用於日常消費；居民陳先生表示，現場秩序順暢，操作簡單，整體過程大約一分鐘即可完成。

澳門特區政府24日起推出「電子消費優惠計畫」，向每位居民發放5000澳門元啟動金...
澳門特區政府24日起推出「電子消費優惠計畫」，向每位居民發放5000澳門元啟動金及3000澳門元的立減額，旨在紓民困、穩經濟。圖為澳門景點大三巴。（中通社）

澳門經濟及科技發展局表示，截至24日中午12時，已有超過2萬人完成「消費卡」拍卡加值。此外，登記移動支付的居民中，5月20日前完成登記的約12.9萬人，會於24日9時起陸續收到消費優惠款項到帳。

為落實「2021保就業，穩經濟，顧民生」計畫，澳門政府參照去年消費補貼計畫的模式，結合目前澳門電子移動支付平台的發展情況，以「政府補貼，消費立減，全民受惠」為原則，推出「電子消費優惠計畫」，每名居民獲發5000元啟動金，以及3000元立減額，每次消費可立減25%。

澳門 行動支付 就業

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