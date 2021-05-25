澳門照顧民生 625美元電子消費啟動金發放

澳門特區政府24日起推出「電子消費優惠計畫」，向每位居民發放5000澳門元啟動金及3000澳門元的立減額，旨在紓民困 穩經濟。圖為居民在政府綜合服務大樓排隊領取啟動金。（中通社）

澳門 政府推出的「電子消費優惠計畫」從 24日起向市民發放5000澳門元（約625.3美元）啟動金以及3000澳門元（約375.1美元）立減額（類似折價券，消費可立減25%），澳門政府表示，參照去年消費補貼計畫的模式並結合澳門電子行動支付 平台的發展情況，以「政府補貼，消費立減，全民受惠」為原則，推出「電子消費優惠計畫」，希望能提振疫後經濟。

中通社報導，在澳門政府北區綜合服務大樓，不少市民排隊「拍卡」領取啟動金及立減額，排頭位的陳女士提前一小時到場。她表示，知悉該計畫6月起使用，將用於日常消費；居民陳先生表示，現場秩序順暢，操作簡單，整體過程大約一分鐘即可完成。

澳門特區政府24日起推出「電子消費優惠計畫」，向每位居民發放5000澳門元啟動金及3000澳門元的立減額，旨在紓民困、穩經濟。圖為澳門景點大三巴。（中通社）

澳門經濟及科技發展局表示，截至24日中午12時，已有超過2萬人完成「消費卡」拍卡加值。此外，登記移動支付的居民中，5月20日前完成登記的約12.9萬人，會於24日9時起陸續收到消費優惠款項到帳。

為落實「2021保就業 ，穩經濟，顧民生」計畫，澳門政府參照去年消費補貼計畫的模式，結合目前澳門電子移動支付平台的發展情況，以「政府補貼，消費立減，全民受惠」為原則，推出「電子消費優惠計畫」，每名居民獲發5000元啟動金，以及3000元立減額，每次消費可立減25%。