港警調查未完 反送中「爆眼少女」去年赴台

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

2019年8月11日反修例衝突期間，一名少女的右眼被擊中受傷。消息指，該名「爆眼少女」已於去年9月尾乘搭華航客機前赴台灣 ，至今未回港，去向未明。有報導指，爆眼少女當日在香港 國際機場乘飛機離港時，親友亦有送機，而少女受傷的右眼表面狀況良好。有政界及法律界人士形容，「爆眼女事件」根本是騙局。

香港01報導，前年8月11日，該名少女在尖沙咀清場行動中，在尖沙咀警署對開巴士站位置，疑遭物件擊中右眼導致流血受傷，有指她被布袋彈擊中，亦有指她是被彈珠打中。其後，她透過錄影片段在民間記者會首度開腔，當時她戴口罩 及太陽眼鏡，右眼包著紗布，她感謝市民為她聲援及醫護人員的照顧，同時譴責港府及警方。但爆眼少女並沒有就事件報案，亦沒有被捕，故可以自由出境。

警方其後向一名裁判法院裁判官取得手令，向醫管局獲取少女的醫療報告。少女入稟高等法院申請司法覆核，要求警方交出完整手令，惟高院駁回申請，少女亦須支付訟費。少女不服裁決，再提出上訴，惟上訴庭頒下判辭，駁回其上訴，少女須支付警方訟費。

據了解，8月11日當日在尖沙咀一帶的衝突，至今共有29人被控暴動罪，當局已定性事件為暴動，而警方對該少女的刑事調查仍未完結，包括她在現場是否參與暴動或非法集結等，並會向律政司徵詢意見。至今她沒有被警方拘捕。

另據大公報報導，有政界及法律界人士形容，「爆眼女事件」根本是騙局，藉此煽動黑暴者更可能觸犯「煽動意圖罪」，最高可處三年監禁。

民建聯的立法會議員鄭泳舜認為，「黑暴靠一個又一個謊言升溫，付出代價的卻是香港市民。」全國港澳研究會會員、香港法學交流基金會副主席傅健慈表示，「爆眼女」事件是別有用心的人精心炮製的，他們企圖利用這件事激起民憤，引起市民仇中、仇警，煽動他人使用暴力、不守法等，從而加劇催化黑暴。