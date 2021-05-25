「回港易」改採國家衛健委風險地名單

香港示意圖。圖／shutterstock

港府政制及內地事務局昨宣布，由25日起，將採用國家衛生健康委員會就內地各地疫情 風險等級所公布的名單，上載內地屬「中風 險」或「高風險」地區的名單到回港易計畫專題網站。

香港 電台報導，在抵港當天及之前14天曾逗留回港易計畫專題網站名單所載的內地「中風險」或「高風險」地區的香港居民，將不可按回港易計畫豁免接受強制檢疫入境香港。

朝令夕改 徐德義：不好意思

據報導，食物及衛生局副局長徐德義表示，對特區政府前日短時間內改變廣東省「回港易」安排造成混亂，感到不好意思。徐德義在立法會一個附屬法例小組委員會會議上說，特區政府隨疫情演變調整及完善防疫措施，包括本港內部及涉及其他地方的安排。特區政府亦會考慮當地疫情走勢，彈性處理人流往來的措施，每次要收緊或放鬆都會按照即時數據，或者一些消息去調節，今次亦非例外。徐德義說，如今次令市民信息混亂，他感到不好意思，當局希望溝通和發布能更適時，減少混亂。

廣州荔灣區早前出現一宗新型肺炎本地確診個案。衛生防護中心23日下午一度宣布，會將廣東省列入「中風險地區」，暫停廣東省的港人經「回港易」計畫返香港。當局深夜發稿表示，「回港易」計畫維持不變，目前亦只有廣州市荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣列入「中風險地區」，廣東省並未被列為「中風險地區」。

當日表示暫停廣東省回港易計畫的衛生防護中心傳染病處主任張竹君，昨日在記者會上，被多次追問政策突然改變的原因。她回應表示，相關政策由政制及內地事務局決定，按最後的新聞稿為準，她個人沒有更多資料可以補充。