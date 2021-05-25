強化對港治理 港澳辦擬擴編 北大法學教授任司長

港媒報導，國務院港澳辦擬籌建2個司，將由清華大學法學院教授、原香港中聯辦法律部部長王振民擔任司長。（中新社資料照片）

中國持續加強對香港 的政治控制，港媒披露，國務院港澳事務辦公室將擴大編制，強化力量，擬籌建兩個司，一個涉及維護國家安全，一個涉及宣傳文化，前者將由北京 清華大學法學院教授、前香港中聯辦法律部長王振民擔任司長。報導指，此舉展示北京對港維護國安、加強輿論工作的決心，同時也強化港澳辦作為港澳工作中樞機構統籌協調的功能。

港媒報導，港澳辦擴編籌建兩個司，暫時不清楚具體名稱。目前，港澳辦下設七個正司局級的內設機構，分別是祕書行政司、綜合司、政研司、聯絡司、交流司、法律司和機關黨委（人事司）。兩個司籌建完成之後，將達九個司。

去年2月，鑑於香港局勢震盪，中共中央港澳工作協調小組升格為中共中央港澳工作領導小組，政協副主席夏寶龍擔任常務副組長並兼任港澳辦主任，首次加入港澳中聯辦主任兼任港澳辦副主任。港澳辦作為港澳領導小組的辦公室職能升格，更加實體化，擴大編制、增添人手勢在必行。

報導稱，港澳辦擴編正式提上議程，擬籌建兩個司，一個涉及維護國家安全，一個涉及宣傳文化，「還不知道具體名稱，其中一個可能叫『新聞司』」。

報導引述消息稱，經歷修例風暴 ，香港進入「後國安法時代」，港澳辦有必要成立新的內設機構統籌這一工作，內定由北京清華大學港澳研究中心主任、全國港澳研究會副會長王振民執掌。

王振民是基本法專家，曾任人大香港基本法委員會委員、中聯辦法律部部長，去年春天就傳出他借調港澳領導小組，參與制定港區國安法。

修例風暴爆發時，王振民形容「地動山搖」，認為要從大亂到大治，中國「要對香港的一切概括承擔兜底責任」，香港的國家安全問題必須提上日程。上月15日，王振民在香港舉辦的全民國家安全教育日演講表示，歷來的民主都有一個先決條件，就是必須維護它所依託的國家的安全，不能損害甚至犧牲它所依託國家的安全為代價而實行選舉。從香港的情況來看，如果「一國」被破壞，「一國」之內的選舉還如何舉行？

目前港澳辦由聯絡司管理港澳在內地新聞機構和記者事務，承辦新聞發布工作，這一部分業務將畫歸「新聞司」，加大宣傳工作，以及對港澳的輿情掌握。