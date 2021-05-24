36.1℃ 香港58年來最熱5月天 6旬翁行山不治

香港天文台23日發出酷熱天氣警告。在下午2時半錄得36.1℃，是有紀錄以來的5月最高氣溫，亦是今年的最高氣溫。圖為路人拉下口罩品嘗雪糕消暑。 （中通社）

香港 市區昨錄得攝氏36.1度高溫 ，打破1963年5月錄得的攝氏35.5度，創58年來5月最高溫紀錄，亦成為香港有記錄以來第三高 溫。由於昨日是周日假期，不少市民到郊外行山遊樂，惟在酷熱天氣下，最少5名行山人士疑難抵高溫中暑暈倒，甚至昏迷不適，需直升機送院搶救，其中一名在大埔九龍坑山昏迷的六旬男子最終返魂乏術，另外4人則經救治後無大礙。

文匯報報導，行山疑中暑昏迷不治男子姓鄧(61歲)，他昨晨與3名男友人由大埔頭出發，準備前往玉秀峰，全程預計約3小時完成，但行了僅約40分鐘，至早上約10時26分途經九龍坑山近康樂園附近時，鄧突感身體不適及頭暈，不久即昏迷倒地，同行友人立即報警求助，一架政府飛行服務隊直升機奉召到場將傷者救起，送往港島東區醫院搶救，惜不久已證實死亡。警方相信死因無可疑。

另在西貢橋咀島、屯門菠蘿山、甲龍及港島南區紅山半島，昨亦先後有行山人士疑難抵高溫中暑不適暈倒送院。其中一名姓麥（72歲）老翁，早上11時20分與3名友人登上橋咀島山頂時，突感頭暈目眩倒地受傷，同行友人懷疑他中暑，慌忙報警，隨後由直升機救起，清醒送往東區醫院檢查。

至下午約1時，一名姓李（26歲）男子與另一男友人結伴在屯門菠蘿山行山回程途中，在近良景邨附近疑因中暑不適，友人報警後，由直升機送往灣仔停機坪，再轉由救護車送往律敦治醫院檢查。至下午3時許，再有一名70餘歲行山翁，與友人在屯門大欖甲龍行山期間，疑抵受不住炎熱天氣，感到頭暈不適，需由直升機救起送往東區醫院治理。同一時間，港島南區紅山半島紅山道亦有一名中年婦人與友人行山期間懷疑中暑不適，需由救護車送院檢查。

香港急症科醫學院前院長蕭粵中表示，中暑會出現頭暈、疲倦、抽筋等徵狀，嚴重者可能會神志不清、心律不正、心臟衰竭等，可能致命。他提醒市民要留意徵狀並及時處理，包括將中暑人士安排到遠離曝曬的地方，亦要飲水及電解質飲品。