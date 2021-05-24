核心成員還押 香港民主黨內反對參選聲浪大

民主黨前主席李永達表示，民主派多名核心人士被還押，黨內反對參選下屆立法會的聲音很大。圖為前年十一的港島區大遊行，包括蔡耀昌（前排左起）、楊森、何俊仁等在內六名未在囚被告18日被撤銷保釋，即時還押。（美聯社）

全國人大修改香港 選舉制度後，民主派是否參選成為焦點。民主黨 前主席、負責黨內選舉事務的李永達受訪時表示，現時黨內多名核心人士被還押，黨內外反對參選來屆立法會的聲音很大，認為不能為了參選而在人選及黨綱上妥協。他引述黨友指，如果為參選而違反主要支持者的意念，民主黨會「即時死亡」。

不接受北京 控制參選人、改黨章

香港01報導，在民主派35+初選案中，民主黨成員胡志偉、林卓廷、尹兆堅、趙家賢被控涉及「顛覆國家政權罪」被還押，黨元老何俊仁、楊森、單仲偕等亦因前年十一案罪成還押候判。李永達接受Now新聞訪問時提到，多名民主黨核心被還押，加上港府處理胡志偉奔喪的手法，民主黨內反對參選的聲音愈來愈大，在地區籌款期間，支持者都表達相同立場。

據報導，他引述單仲偕指：「捐錢金額越大的，例如捐500元的人，很大聲說『你千萬不要選』。我問單仲偕，那有沒有人叫你選？有，數量很少。意味那些積極支持民主黨的人立場非常清楚，如果你參選立法會，他會對你很失望。」他指，雖然不參選下一屆在立法會連議席都沒有，黨可能會萎縮、泡沫化，但有更強烈的意見指，如果為參選而違反主要支持者意念，黨會「即時死亡」。

李永達指，民主黨9月召開會員大會決定是否參選，至今沒有北京中間人正式接觸民主黨遊說參選，又指即使不參選立法會，也可集中在區議會發展地區工作。他個人認為，參選必須有底線，要有一些令參選過程愈貼近以往制度的因素，有公平、公義的方法，「例如參選時的提名方式，能夠比現行情況更開放。」

具體原則方面，李永達提到不能由北京選擇參選人，亦不能要求修改民主黨黨章： 「若他們要求只選擇溫和保守的（參選人），要放棄走得較前的，對我而言是不能接受。日後如果選舉制度立法後，要指揮這個立法會議員，叫民主黨清黨、改黨章，我不能接受。如果是這樣的做法，民主黨也不再是民主黨，而是『共產黨控制下的民主黨』。」