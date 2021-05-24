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香港專家：7月下旬接種年齡有機會降至12歲

香港新聞組／香港24日電
新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅23日表示，香港有機會在7月下旬將接種新冠疫苗的年齡降低至12歲。（中新社）
新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅23日表示，香港有機會在7月下旬將接種新冠疫苗的年齡降低至12歲。（中新社）

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅昨天表示，香港有機會在7月下旬將接種新冠疫苗的年齡降低至12歲。新冠疫苗顧問專家委員會委員曾浩輝則說，日後市民外遊，接種疫苗會是重要條件，如果接種率達到一定水平，有空間參考海外，放寬「口罩令」。

香港電台報導，孔繁毅出席新聞博覽館網上講座時說，美國已開始為12至16歲的年輕人接種疫苗，香港亦正進行相關研究，目前歐美國家正就6歲至12歲或年紀更小的兒童接種疫苗，進行第三期臨床研究，相信很快有數據顯示，6個月以上的兒童可以接種復必泰疫苗，預料會分批放寬接種年齡。

孔繁毅表示，若本地個案數目少或「清零」三、四星期，社區有病毒的機會低，同時疫苗接種比率越高，香港就有機會可以通關。他又說，若七成人口接種疫苗，可以達到群體免疫效果，而五成人口接種是很高的接種率，若能達到這個比率，是為通關製造很好的條件。

理大要求打針定檢 學生會促撤回

此外，理工大學學生會發起聯署指，校方早前向師生發電郵，如果師生和員工於新學年開始時未完成接種疫苗，須每周向校方提供檢測報告。學生會對此予以強烈譴責，促請校方撤回有關決定。

學生會認為，校方此舉與侵犯個人身體自主權無異，又指截至17日，衞生署已接獲約2660宗與接種新冠疫苗有關的異常事件報告，更有20人在離世前14日曾接種疫苗，反映接種疫苗有一定風險，公眾憂慮實屬人之常情。學生會指出，校方理應反思疫苗接種率偏低的原因，而不是以威迫利誘手段促使學生與教職員接種疫苗，漠視學生及教職員意見及自由意志，強調接種疫苗及接受檢測並非唯一保障校園使用者的方法。

學生會關注，如果有師生因接種疫苗，導致身體出現不良反應，甚至死亡，責任應該由誰人付上，又認為校方要求師生於未有接種疫苗的情況下，每星期需繳交病毒檢測報告，將加重師生不必要之經濟負擔，問校方是否願意作出補償。

疫苗 香港 檢測

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