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香港缺醫療人手 財爺促開放海外醫師返港

香港新聞組／香港24日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港醫療人員短缺問題迫切，官員表示，希望各界支持修訂條例，吸納海外培訓的港人醫師到香港的公營醫療體系服務。

香港電台報導，財政司司長陳茂波昨表示，香港醫療人手的短缺問題嚴峻，儘管有很多改善計畫，像是增加本地醫師培訓、增加前線人員各種津貼及優化退休後重聘計畫等，但這些中、長期措施不足以緩解目前市民對公營醫療服務的迫切需要。

港府提出修訂「醫師註冊條例」，建議讓非本地培訓醫師在符合特定條件後，可在香港正式註冊。

陳茂波說，新安排可讓在香港以外接受培訓、但熟悉香港環境的港人醫師，多一個回流到香港公營醫療機構服務市民的選項，紓解公營醫療系統的人手壓力。

不只是醫師，香港的不同醫療專業都有人手短缺問題，尤以護理人員最為嚴重。

香港01曾報導，去年港府委託香港大學進行有關醫療人力規畫和推算的報告，以2017年為基準年，推算香港醫療體系於10年後的人手缺額包括1610名醫師、115名牙醫、3679名普通科護理師、276名物理治療師、153名醫務化驗師、366名驗光師及59名放射技師。

報告指出，上述除了牙醫能在2040年回復人手充足以外，其他6個專業的人手短缺情況還會進一步惡化。

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