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菲傭初確變種病毒 香港又封區 維港灣6座760人0確診

香港新聞組／香港24日電
近期多位外傭確診，港府23日要求所有外傭須於15日至30日期間接受第二次新冠病毒強制檢測。（中新社）
近期多位外傭確診，港府23日要求所有外傭須於15日至30日期間接受第二次新冠病毒強制檢測。（中新社）

香港昨有兩宗確診，一宗是輸入個案，另一本地源頭不明是日前初步確診的39歲印傭。另有少於5宗初步確診個案，包括一名居於大角咀維港灣第六座、涉感染N501Y變種病毒的46歲菲傭。港府昨晚8時圍封維港灣第六座要求居民強制檢測。這是自本月初封區後，港府再度突襲封區。

香港電台報導，大角咀維港灣第六座今早約7時完成強制檢測行動，截至凌晨零時30分，約760名居民接受檢測，當中無發現新型肺炎確診個案。

有專家指出要進行基因序列分析，釐清該個案與之前變種病毒群組有無關係，抑或是另有社區傳播，強調須加緊雙向追蹤，以切斷傳播鏈。

另據文匯報報導，衛生防護中心昨晚公布，該名46歲初確菲傭沒有病徵，今年2月初隨前僱主一家到巴基斯坦，上月3日返港後入住西營盤華美達海景酒店檢疫，上月23日檢疫結束後，翌日至同月29日在前僱主的大王下村31號居所暫住，後遷往準僱主位於大角咀維港灣第六座寓所。

該菲傭上月28日及本月7日到社區檢測中心檢測均為陰性，其後遵從強檢公告於22日到梁顯利油麻地社區中心檢測，結果呈初步陽性。經衛生署公共衛生化驗服務處檢測，初步顯示帶有N501Y變異病毒株，但沒有E484K及L452R變異基因。

至於另一宗初確個案，則是官涌體育館社區疫苗接種中心一名護士，該中心由尚至醫療集團及香港私人執業專科醫生協會共同營運，提供科興疫苗。中心的醫務總監郭寶賢表示，該護士有擔當前線疫苗接種工作，並負責調配時間表和後勤支援，22日最後一日上班，而中心人員每兩周進行一次病毒檢測，該護士是在例行新冠病毒檢測時呈陽性，而她本身未有接種疫苗，但家人則已接種。

中心表示，該護士工作時的防護裝備符合衛生署要求，應該沒有接種疫苗市民被列為緊密接觸者需要隔離檢疫，而官涌接種中心昨晚已進行徹底消毒。

檢測 疫苗 香港

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