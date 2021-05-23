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港府朝令夕改 廣東「回港易」暫時維持不變

香港新聞組／香港23日電
香港衛生署22日稍早一度宣布暫停廣東省「回港易」，港府後來改口稱廣東省未列「中風險地區」，回港易計畫的安排會暫時維持不變。圖為民眾抵達香港落馬洲支線管制站。（中新社資料照
香港衛生署22日稍早一度宣布暫停廣東省「回港易」，港府後來改口稱廣東省未列「中風險地區」，回港易計畫的安排會暫時維持不變。圖為民眾抵達香港落馬洲支線管制站。（中新社資料照

廣州荔灣區、深圳鹽田港近日共出現三宗確診，衛生防護中心昨午公布安徽、廣東省被列為中風險地區，今起暫停廣東省的「回港易」。不過，前特首梁振英昨晚表示不解，政制及內地事務局在暫停消息公布6小時後「轉軚」（政策轉彎），將廣東中風險地區收窄至荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣，並公布回港易計畫暫時維持不變。

明報報導，呼吸系統科專科醫生梁子超認為，港府短時間內改變說法，會產生不必要的混亂，兩地應有更清晰安排，免再現混亂。

回港易熔斷門檻 政制局未答

據報導，記者前日向政制及內地事務局查詢回港易的熔斷門檻，沒獲具體回應，昨再查詢回港易的暫停準則、由哪部門負責，以及有否與廣東當局溝通，局方著記者參考昨晚的新聞稿，而新聞稿沒提及有關事宜。

報導稱，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨午在4時半疫情記者會公布，因應廣州荔灣區個案，廣東會被納入中風險地區，今起暫停廣東的「回港易」，在內地港人仍可乘搭飛機或經澳門回港。

報導說，前特首梁振英昨晚約8時半在臉書表示，廣東省其餘地方面積比廣州市大23倍，廣州有個案，全省就沒有「回港易」，他對此表示不解，並稱「用這個尺度，香港和內地通關無望」。 

報導指出，至昨晚約10時半，政制及內地事務局發稿稱，特區港府正與廣東省港府評估有關情况，廣州市荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣被調整為中風險地區，廣東省未被列為中風險地區，回港易計畫暫維持不變，已取得回港易名額的港人可繼續按指定日期返港。

報導稱，梁子超認為內地較易跨省追蹤，但省內較難，若以省為單位決定是否暫停回港易是較易的安排，但廣州暫僅一宗確診，未見社區爆發迹象，不似安徽和遼寧現爆發，港府今次不取消全廣東回港易，減少對旅客影響，做法可理解。中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，廣東省很大，很難因一區有確診就全省當疫區，加上內地封區很快，疫情不易擴散。

中風 灣區 疫情

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