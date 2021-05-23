林鄭：日後港人打針後才能外遊 料最快第3季與內地通關

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 疫情持續放緩，港人期盼可盡快與內地及其他國家恢復正常通關，外遊毋須隔離檢疫。行政長官林鄭月娥 昨日表示，港人外遊前必須已接種疫苗 ，這也是港府與各國各地區商討旅遊安排的基礎。

大公報報導，林鄭月娥昨日在社交網頁發帖表示，這兩天一共出席了三場文化活動，包括巴塞爾藝術展、法國五月節呈獻的巴黎龐比度中心藏品展，以及香港舞蹈團40周年慶典開幕節目《山水》的首演。這一連串的本地和國際文化節目，不但體現了香港作為中外文化藝術交流中心的地位，也標誌著在本地疫情受控下，社會逐步回復常態。

至於要恢復香港市民到內地和其他地方無須隔離檢疫的往來，林鄭月娥說：「疫苗接種是必不可少的。」她稱留意到有報導稱，歐盟將於7月推出「疫苗護照」，讓歐盟各國公民旅行時使用，她相信，這措施日後亦會適用於其他地區的旅客。

昨日有確診印傭暫列本地個案，令人憂慮香港暫時未能夠徹底「清零」，影響恢復正常通關的條件。行政會議成員林正財認為，香港已具備「清零」的能力，就算出現零星個案，也不會影響與內地商討恢復通關。

前衛生福利及食物局局長楊永強表示，全球已有數十億人接種科興疫苗、復必泰疫苗，證明疫苗安全，香港難得成功購買到充足疫苗，市民最好盡快接種。

立法會議員田北辰認為，除非「香港出大事」（疫情再次大幅反彈），否則香港與內地通關已是「坐四望三」，即可望今年第四季可以通關，最快第三季實行，他又估計，恢復正常通關後，過境人士需完成接種疫苗，並接受抗體檢測，才可豁免檢疫，未接種疫苗的人則仍需隔離檢疫。