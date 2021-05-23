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印傭抵港3月初確 港本土0確診破功

香港新聞組／香港23日電
一名已到港約三個月的印尼傭22日初步確診，香港本地零確診紀錄勢「斷纜」。圖為外傭在添馬公園草坪休憩。（中新社）
一名已到港約三個月的印尼傭22日初步確診，香港本地零確診紀錄勢「斷纜」。圖為外傭在添馬公園草坪休憩。（中新社）

香港本地零確診紀錄勢「斷纜（意即無法延續）」，一名29歲印傭昨日確診，暫列本地個案，但由於病毒量低及驗出帶有抗體，衛生防護中心認為她較可能屬輸入個案。不過，另一名39歲印傭昨日初步確診，而她已到港約三個月，先後居住油麻地寶寧大廈外傭宿舍、何文田伯爵園僱主家中；若證實確診，可能列為本地個案。

大公報報導，初步確診的39歲印傭於2月20日乘搭新加坡航空SQ 882，由印尼經新加坡抵港。她於4月6日至5月19日期間居住在準僱主位於伯爵園的寓所，家中有六至八名成員；而由本月19日至22日，她入住外傭中心提供的油麻地寶寧大廈臨時宿舍，與四名外傭同住。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，該名印傭於5月4日曾接受檢測，當時未驗出病毒。她於5月7日及20日到過灣仔入境事務大樓三樓的外籍家庭傭工組辦理簽證申請，由於她原打算於今日返回印尼，所以於21日到油麻地梁顯利中心接受檢測，其後確診。

張竹君表示，由於該名初步確診外傭於過去約三個月均在港，若證實確診，將被視為本地感染個案。衛生署昨晚宣布，伯爵園A及B座、寶寧大廈B座納入強制檢測名單。入境處稱，已按衛生防護中心指引，徹底清潔消毒相關辦事處。

至於昨日確診的為29歲印傭，4月25日乘搭加魯達印尼航空GA 876由印尼來港，有兩名同行朋友，但並非一起檢疫。她抵港後在西營盤華麗都會酒店檢疫，5月16日完成檢疫後，與僱傭公司經紀去旺角一間X光醫學化驗所，其後再到在將軍澳富康花園商場的「展欣服務」僱傭公司，一名朋友同行。

她完成檢疫後，返回僱主在深水埗匯璽第5A座家中，她主要留在家中，曾帶狗落街散步一、兩次，但無與人接觸。她在檢疫期間的兩次檢測（第12天、第19天）均是陰性，第26日強檢證實染疫。她的僱主一家五口、私人司機、陪月員、曾探訪僱主一家的親友、兩名與她同行到港的外傭等18人，須接受強制檢疫，匯璽前日已納入強檢名單。

檢測 印尼 新加坡

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