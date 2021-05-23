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梁振英談特首人選：須助香港趨吉避凶

香港新聞組／香港23日電
前特首梁振英被問到會否參選下屆特首，他表示「在任何位置，我能為國家、香港服務，我是非常樂意」。 （中新社資料照片）
前特首梁振英被問到會否參選下屆特首，他表示「在任何位置，我能為國家、香港服務，我是非常樂意」。 （中新社資料照片）

全國政協副主席、前特首梁振英昨出席港台新節目，討論有關全國十四五規畫及完善選舉制度的問題。梁振英認為，社會大眾在選擇行政長官時，應該選擇一個有能力認清香港發展形勢及地位的行政長官，利用地方上的優勢、機遇，配合國家發展，改善民生、經濟及社會，協助香港趨吉避凶。被問到會否參選下屆特首選舉，梁表示「在任何位置，若能為國家、為香港服務，都非常樂意」。明報報導，全國政協副主席梁振英昨出席全國政協、港台顧問委員會主席林大輝主持的港台節目《談規畫論選舉》。梁振英離開港台時被問到是否積極考慮選特首，如何回應特首林鄭月娥不點名稱有政府發展土地喜歡「揼石仔」，他沒有回應。

據報導，林大輝昨日稱，完善選舉制度後，應聚焦解決經濟民生問題，治港者除了忠誠、愛國愛港外也要有能力，問梁振英如何確保選出賢能者。梁振英回應稱，不是任何人符合愛國者標準就有能力，每一愛國者對房屋、收入二次分配、青年問題等不同議題都有其理念。他相信，完善選舉制度後會有活躍、充分的競選過程，「大家拎政綱出來」，這些愛國者提出的房屋策略、表現、各方面能力，是否符合選民要求。

報導稱，被問到政府如何能增加市民歸屬感和認同感，梁稱現屆政府要盡快做成績出來、「唔好等」，尚有一年多的任期都有不少事做，要做出成績，令大家對新的選舉制度有信心。

報導指出，梁振英2017年卸任特首，他稱過去幾年在內地到處跑，過去兩年因黑暴、疫情，香港與內地隔斷了，對香港很不利；形容國家「十四五」規畫是香港的黃金機遇，同時有可能是最後機遇，若不把握，可能到下一個五年規畫，香港競爭力比內地其他城市弱。

報導稱，至於議會會否成「一言堂」，他形容如立會所有議員能維護國家安全、主權和發展利益，在此意義上是「一言堂」；但房屋、收入二次分配等問題，相信立法會議員有很多睇法。他希望未來90名立法會議員，透過表現向香港選民說明，他們有能力履行《基本法》給他們的職責。

香港 林鄭月娥 疫情

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