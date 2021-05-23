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香港故宮明年開幕 將展歐洲王室收藏

香港新聞組／香港23日電

香港故宮文化博物館預計明年中開幕。館長吳志華昨日表示，西九故宮館除了展出北京故宮博物院的文物，也會和外國博物館合作，明年會展出來自歐洲王室的收藏，並計畫在2023年與法國、中國和中亞的博物館合作舉辦展覽。

明報報導，西九故宮館主席陳智思表示，該館與北京故宮博物院定位不同，會加入科技元素、手機互動等，盼吸引以往不會去博物館的人到來參觀。

西九文化區昨舉辦網上活動「故宮對談」。吳志華在對談中表示，預計明年會從北京故宮運送展品來港，西九故宮館將於明年6月底落成開放。他說，約一年前開始寫了70封信給世界各地一線博物館邀請合作，已敲定數個展覽，包括明年會展出來自歐洲王室的收藏，2023年會與法國、中國和中亞的博物館合作舉辦展覽，也收到美國大都會藝術博物館的合作邀請。

陳智思又說，西九故宮館無可避免需要商業化，單靠入場門票收入難以支持營運，也要有商業元素，例如餐飲、紀念品等。他說明白市民對太商業化「有意見」，會盡量平衡。

另據香港電台報導，陳智思表示，有外國領事曾向他查詢有關香港故宮博物館的開館情況和合作空間，他相信博物館可以為香港年青人提供多一個出路選擇，培訓策畫展覽人才。

吳志華說，曾擔心香港經歷過去兩年的事，影響往後本地文化發展空間。雖然博物館預計明年開幕，但目前已經收到不同外國博物館合作邀請，形容是出乎意料，在國際間的反應很好。

博物館 香港 北京

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