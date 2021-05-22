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中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

政府雇員被要簽效忠聲明 工會指受聘期僅數月沒必要

香港新聞組╱香港22日電

繼新入職及現職公務員須宣誓或簽署效忠聲明後，公務員事務局昨向各政策局及部門發通知，要求於去年7月1日或之後，按非公務員聘用條款聘用的政府僱員，須在發信後三星期內簽妥聲明，拒簽者或被終止聘用。有公務員工會擔心，新要求或會影響招聘，有意應徵者考慮到受聘期只有數個月，可能擔心要承擔風險而卻步，工會認為無必要要求合約員工簽署聲明。

明報報導，公務員事務局發言人表示，不論全職或兼職僱員，也不論合約長短，在2020年7月1日或之後獲聘的非公務員政府僱員，須簽署聲明擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守和對特區政府負責。政府外判公司員工、公營或半政府機構員工不屬於政府僱員，不包括在是次安排。

對於新安排只限去年7月1日或之後獲聘的僱員，發言人解釋，去年7月1日前獲聘的非公務員政府僱員，其現有僱傭合約大都即將完結，因此沒要求他們簽署聲明，但若他們於去年7月1日或之後獲延續或獲發新合約，亦須簽署聲明。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭稱，非公務員政府僱員合約最短只有3個月，他擔心政府日後招聘有關職位時，有意應徵者會多個考慮，或因受聘期短，不想承擔「講錯嘢」後果而卻步，影響招聘。他估計，現時經濟環境差，非公務員政府僱員為工作仍願簽聲明，「但好景時就會雞飛狗走」。他認為，無必要要求合約員工簽署聲明。

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