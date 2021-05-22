我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增321例本土、2死 本周再追加400例確診

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

香港24區議員拒絕宣誓擁護基本法 喪失資格

香港新聞組╱香港22日電
香港公職人員宣誓條例21日在香港正式刊憲生效。（取材新華網）
香港公職人員宣誓條例21日在香港正式刊憲生效。（取材新華網）

香港公職人員宣誓條例21日在香港正式刊憲生效，規定區議員須宣誓擁護香港基本法，港府當日刊憲，共12名區議員喪失資格，席位出缺。今年累計有24個區會議懸空。

央視新聞報導，其中，南區區議會田灣選區議員袁嘉蔚，以及荃灣區議會海濱選區議員岑敖暉， 被裁定不符合《立法會條例》要求，因此喪失議員的資格；另外，觀塘區議會翠屏選區議員洪駿軒涉訟，議席已在4日起懸空。

另外有9名議員先一步請辭，包括元朗區議會天恆選區王百羽、嘉湖北選區伍健偉、東區區議會漁灣選區徐子見、丹拿選區鄭達鴻、西貢區議會欣英選區鐘錦麟、大埔區議會新富選區胡耀昌、廣福及寶湖選區連桷璋、大埔墟選區林名溢及葵青區議會石蔭選區尹兆堅。

據明報報導，截至昨日，今年政府宣布懸空的區會議席達24個，政制及內地事務局回覆表示，暫無計劃短期內舉行補選。政制及內地事務局表示，政府爭取本月內於立法會通過修訂選舉制度的條例草案，以安排緊接而來的3場選舉，暫無計畫短期內補選區議會。民政事務總署另稱，議席空缺並不影響區議會處理事務的權力，區議會會如常處理區內事務；市民如有需要，可就區內事務聯絡相關的決策局或部門。

香港 灣區

上一則

香港政府「谷苗」 大學校長也出手

下一則

香港5所大學要求師生打疫苗 科大學生會轟損自主權

延伸閱讀

中斷年餘…疫情趨緩 港府擬請北京恢復通關

中斷年餘…疫情趨緩 港府擬請北京恢復通關
宣誓條例生效 朱凱廸解散「新界西團隊」退出政壇

宣誓條例生效 朱凱廸解散「新界西團隊」退出政壇
市議員19選區辯論 參選人談仇亞犯罪

市議員19選區辯論 參選人談仇亞犯罪
兩岸關係緊張 港駐台辦突停運作 「懲罰蔡政府不認九二共識」

兩岸關係緊張 港駐台辦突停運作 「懲罰蔡政府不認九二共識」

熱門新聞

片中主角揭曉「裸聊正妹」是由男人假扮。（取材自微博）

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

2021-05-17 11:00
中國地產首富，「貝殼找房」、「鏈家」董事長左暉。圖取自新浪財經

中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世

2021-05-20 16:05
中國外交部發言人華春瑩14日批評，美國人口3.3億，卻搶購約26億劑疫苗，「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」（圖／取自中國外交部網站）

美國3億人囤26億劑疫苗 華春瑩斥：朱門酒肉臭

2021-05-14 16:53
中國本土疫情再起。圖為民眾接種新冠疫苗。(新華社)

中國本土疫情再起 零號病人待查

2021-05-15 10:09
廣州市海珠區康樂村的路上，有上千名製衣廠的老闆們拿著招工牌，等著工人們光顧。（視頻截圖）

廣州奇觀 上千老闆列隊一公里…等工人挑

2021-05-17 12:00
青海果洛州瑪多縣發生7.4級地震。新華社

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

2021-05-21 19:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌
克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？
研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗
中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌
美中阿拉斯加會談不歡而散後 美促軍事高層對話觸礁

美中阿拉斯加會談不歡而散後 美促軍事高層對話觸礁