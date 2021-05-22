香港24區議員拒絕宣誓擁護基本法 喪失資格

香港公職人員宣誓條例21日在香港正式刊憲生效。（取材新華網）

香港 公職人員宣誓條例21日在香港正式刊憲生效，規定區議員須宣誓擁護香港基本法，港府當日刊憲，共12名區議員喪失資格，席位出缺。今年累計有24個區會議懸空。

央視新聞報導，其中，南區區議會田灣選區議員袁嘉蔚，以及荃灣區 議會海濱選區議員岑敖暉， 被裁定不符合《立法會條例》要求，因此喪失議員的資格；另外，觀塘區議會翠屏選區議員洪駿軒涉訟，議席已在4日起懸空。

另外有9名議員先一步請辭，包括元朗區議會天恆選區王百羽、嘉湖北選區伍健偉、東區區議會漁灣選區徐子見、丹拿選區鄭達鴻、西貢區議會欣英選區鐘錦麟、大埔區議會新富選區胡耀昌、廣福及寶湖選區連桷璋、大埔墟選區林名溢及葵青區議會石蔭選區尹兆堅。

據明報報導，截至昨日，今年政府宣布懸空的區會議席達24個，政制及內地事務局回覆表示，暫無計劃短期內舉行補選。政制及內地事務局表示，政府爭取本月內於立法會通過修訂選舉制度的條例草案，以安排緊接而來的3場選舉，暫無計畫短期內補選區議會。民政事務總署另稱，議席空缺並不影響區議會處理事務的權力，區議會會如常處理區內事務；市民如有需要，可就區內事務聯絡相關的決策局或部門。