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香港5所大學要求師生打疫苗 科大學生會轟損自主權

香港新聞組╱香港22日電
香港5所大學要求師生接種疫苗，科大學生會抗議。圖為中央圖書館疫苗接種中心。 （中通社）
香港5所大學要求師生接種疫苗，科大學生會抗議。圖為中央圖書館疫苗接種中心。 （中通社）

新冠疫苗接種計畫展開近3個月，香港打針人口不足兩成。明報報導，繼中文大學宣布要求所有住宿舍的學生打疫苗或每兩周檢測後，再有四間大學計畫在下學年新增打針要求，其中科技大學和理工大學要求全校所有師生及員工打針或定期檢測，香港大學和嶺南大學也要求住宿舍者打針或定期檢測。

科大學生會批評校方的要求太激進，質疑是為了配合政府而強迫師生打針，呼籲師生將打針後的不良反應交予學生會備案，日後或向校方興訟。

目前最少兩間大學要求全校師生下學期前打疫苗。據報導，科大校長史維與學校多名高層昨日向師生發電郵，稱校方計畫下學期起恢復學校正常運作，「鼓勵」所有學生、教職員，以至在校園工作的外判員工在秋季學期開始前打疫苗；若因健康理由不能打針，須定期向校方提交病毒檢測證明。電郵又提到，大學正與政府商討，考慮安排在校園提供外展打針服務，校方會向有經濟困難者提供協助。

報導指出，繼中大後，港大和嶺大都計畫在新學年要求住宿舍者打針。港大發言人表示，由於學生宿舍內有不少公用設施如茶水間、浴室和洗衣房等，宿生在日常生活中難免有不同程度的接觸，大學決定由8月25日起，所有入住港大宿舍舍堂和住宿學院的學生都要打針，否則要每周檢測。

嶺大也向員工及學生發出的內部電郵，稱下學年起所有入住宿舍者，包括學生、舍監、導師及其家屬等，若未完成接種疫苗，都要定期檢測，檢測詳情稍後公布。校方又稱，強烈呼籲師生打疫苗，若師生未完成疫苗接種，強烈呼籲他們在返校前驗病毒。

至於其他大學，均稱暫未有計畫要求師生打針，或表示會留意最新情况調整防疫措施。換言之，全港11間大學當中，最少兩間將在下學年要求全校師生無論是否住宿都要打針或檢測，3間要求住宿舍者打針或檢測。

科大學生會發聲明稱，校方強迫全體師生和合約員工打針的做法激進，質疑校方是為配合政府而作有關要求，呼籲所有師生詳細記錄打針後的不良反應，並交給學生會，學生會考慮日後對科大管理層提出訴訟。

學校接種率8成 可全面復課

此外，美國、加拿大等多國已將BioNTech新型冠狀病毒疫苗接種年齡下限降至12歲，港府亦正研究降低接種年齡。報導稱，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆建議，若有學校接種率達七成至八成，可全面復課，並容許已打針者可不戴口罩。

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