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中斷年餘…疫情趨緩 港府擬請北京恢復通關

香港新聞組／香港21日電
香港疫情趨緩，當局將建議北京中央恢復香港與內地通關一事。圖為深圳香港通關長廊。（本報資料照片）
香港疫情趨緩，當局將建議北京中央恢復香港與內地通關一事。圖為深圳香港通關長廊。（本報資料照片）

由於香港的COVID-19疫情趨緩，當局將建議北京中央恢復香港與內地通關一事。疫情去年初在港爆發後，香港與內地已有年餘無法正常通關。

商業電台引述政府消息人士報導，假如通關事成，初期會有人數限制，但屆時是否還需要對通關人士進行短暫隔離等，有待討論。

另外，媒體報導，香港20日新增一宗新冠病毒境外移入確診案。

近月來，香港疫情趨緩，如果不包括一宗尚待核實的確診案外，香港已連續26天沒有不明源頭確診案。

另據明報報導，香港旅遊業議會的疫後旅遊意見調查顯示，約66%受訪市民會在旅遊限制撤銷後半年內恢復外遊，約76%受訪者願意多付旅費以得到較安全旅程，但約一半受訪者稱不接受在目的地及回港後隔離。

據報導，旅遊業議會聯同匯眾展覽服務有限公司，於4月30日至本月7日期間做網上問卷調查，調查市民對疫後旅遊的意見，共有1394份回覆。

報導說，調查發現，有66%人會在旅遊限制撤銷後半年內恢復外遊，18%更表示會在撤銷限制後一個月內外遊，34%表示會在旅遊限制撤銷後7至12個月後才外遊。被問到疫情會否影響來年旅遊預算，52.8%稱不會減少，甚至會增加；19.4%表示會減少。

報導稱，調查發現，72.9%受訪者表示接受外遊期間每周做最少一次檢測，27.1%表示不願意接受檢測。

另外，調查顯示，若恢復出行，約34.8%人表示會優先到內地、澳門及台灣旅遊，其次是東南亞（34.4%）、東北亞（14.9%）及北美洲、歐洲（8.2%）等。

香港 疫情 檢測

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