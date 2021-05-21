港失業率連降 裝修食宿好轉 學者：年內不再惡化

香港最新失業率跌0.4個百分點至6.4%，連續兩期下跌，學者表示，今年內失業率再惡化可能不高。(中新社)

香港 本月就業 情況進一步改善，根據港府統計處20日公布經季節性調整的失業率由1月至3月份的6.8%，下跌至2月份至4月份的6.4%，改善0.4百分點，為連續兩期下跌。失業人數減逾1.2萬至24.75萬，同期就業不足率由3.8%跌0.5個百分點至3.3%。

綜合香港01、明報報導，政府指出，大多數主要經濟行業的失業率均見下跌，其中樓房裝飾修葺、住宿及餐食服務的跌幅顯著，較前一次公布跌逾1個百分點。與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率下跌0.8個百分點至9.9%，當中餐飲服務活動業的失業率由13.3%下跌至12.1%。同時，建造業的失業率下跌0.6個百分點至10.9%。

統計處昨公布，同期不經季節性調整的失業人數，由同25.98萬減至24.75萬，跌幅4.7%，就業不足人數由14.84萬跌至12.66萬，跌幅約14.7%。

據報導，按行業分類，今年2至4月期間，大多數主要經濟行業的失業率均見下跌，當中只有包括社福機構在內的社會工作活動、專業及商用服務業如會計和律師，以及運輸業有輕微升幅。就業不足跌幅則更明顯，藝術、娛樂及康樂活動業、餐飲服務業的就業不足率，均較前一次公布下跌超過2個百分點。

報導說，中大商學院高級講師李兆波表示，最新失業率跌幅較預期快，與市民已習慣新經濟模式有關，預計今年內失業率再惡化可能不大。但他說，失業率未反映工資水平，失業者為求工作不會介意人工較低，而現時失業人口仍有逾27萬，雇主亦毋須提高人工「爭人」，預計今年整體工資水平偏低，失業率和工資要回復至疫前水平最少需兩年。他並認為，應屆畢業生求職對失業率影響有限。

展望未來，勞工 及福利局局長羅致光表示，考慮到許多勞工密集的行業的業務收益仍然遠低於衰退前的水平，勞工市場需更久才能達致更顯著的復甦。然而，假如本地疫情持續受控，勞工市場的壓力會在未來一段時間逐步舒緩。