唐英傑提司法覆核 法庭裁定：涉港國安案件可免陪審團

唐英傑提出有關陪審團的司法覆核，遭裁定敗訴。（中通社資料照片）

香港 首宗港區國安法 案件，被告提出有關陪審團的司法覆核，國安法指定法官昨天裁定其敗訴，指港區國安法設立了新審訊模式，由律政司決定是否採用新審訊模式。

首宗港區國安法案件被告是唐英傑，他被指控去年7月1日在灣仔駕駛插有「光復香港、時代革命」標語旗幟的電單車，衝越警方防線，其後被控以煽動他人分裂國家及恐怖活動罪，律政司再加控他危險駕駛引致他人受嚴重傷害罪。

這宗案件原訂6月23日開審。唐英傑提出司法覆核，要求推翻審訊不設陪審團的決定。唐英傑一方在聆訊時指出，陪審團審訊屬香港市民的基本權益，律政司亦沒交代審訊不設陪審團的實際原因。律政司一方則反駁，陪審團制度並非基本權利，香港基本法訂明保留陪審團制度的條文亦並非一成不變。

國安法指定法官、高等法院法官李運騰5月20日頒布書面裁決，駁回唐英傑的司法覆核申請，指唐英傑提出的理據沒有合理爭辯，而平衡情況後不作訟費命令。

這位法官公開判詞中說，香港國安法生效後，目前有兩種方式處理危害國家安全罪行的刑事訴訟 ，分別是以常規方式成立陪審團，以及由三名法官組成審判團的新方式，陪審團制度並非一種憲制權利，法例亦沒有列明律政司必須事先通知被告審判方式。

判詞中說，港區國安法訂立原訟庭的新審訊模式，由律政司司長決定個別案件是否採用新審訊模式。法庭認為，無論有否陪審團，案件都可以獲得公平審判，認為唐英傑一方的理據沒有合理爭辯。