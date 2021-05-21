宣誓條例生效 朱凱廸解散「新界西團隊」退出政壇

朱凱迪宣布結束「新界西團隊」，之後不再參政。（中通社資料照片）

香港 行政長官林鄭月娥 20日簽署涉及區議員宣誓的「2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案」，條例21日刊憲公布並正式生效，20日繼續有區議員請辭，而香港泛民主派前立法會議員朱凱迪20日也宣布結束「新界西團隊」，之後不再參政；目前朱凱迪因為涉及港區國安法 而被當局收押。

中央社報導，朱凱迪在社交平台臉書留言，表示他目前被六宗刑事案件纏身，包括涉及港區國安法下的「顛覆國家政權」，相信長時間都不會獲得自由，之後也不會繼續參政。

他並說，經詢問成員意見後，決定結束「朱凱迪新界西團隊」。朱凱迪於2016年當選立法會議員後成立了這個團隊，專門在新界西工作。

據報導，朱凱迪約於2006年參與社會運動，於2016年的立法會選舉中，以8萬4000餘票當選新界西議員，成為當屆地區直選的票王。

朱凱迪當選立法會議員後，成為泛民主派的中堅份子。在香港前途問題上，他主張「民主自決」。

報導說，今年1月6日，警方逮捕朱凱迪等數十名曾參加前年立法會泛民初選的人士，其後起訴他們「串謀顛覆國家政權」。

根據起訴書，當局指各人於去年7月1日至今年1月7 日在本地一同串謀及與其他人串謀，謀畫當選立法會議員後濫用相關職權，包括在立法會取得大多數控制權後，拒絕通過政府提出的財政預算等，以這種非法手段逼使行政長官（特首）解散立法會、癱瘓政府運作，最終令特首辭職。

去年7月11日至12日，泛民一連兩天舉行立法會選舉的「35+」初選，由市民參與投票，目的是選出參加同年9月立法會選舉（後因疫情延後1年）的泛民代表，並爭取立法會選舉過半數席次，從而可以否決政府所有議案。

這次初選由戴耀廷策畫，共有61萬人投票。

行政長官林鄭月娥當時曾警告，所謂初選的目的，是阻撓政府所有政策，可能違反港區國安法中的顛覆政權罪。