加拿大「港人簽證計畫」 收近6000份申請

香加拿大政府2月推出為香港人設立的新工作簽證計畫，吸引港人移民。圖為香港示意圖。(取材自shutterstock)

加拿大 政府2月推出為香港 人設立的新工作簽證 計畫，吸引港人移民。當地移民部20日表示，至今已經收到大約6000份申請。

香港01報導，加國政府在去年11月宣布，因應港區國安法，渥太華方面為香港的年輕人提供在加拿大就讀或工作的使利途徑。根據新簽證政策，過去5年在加拿大大學畢業或取得同樣學歷的港人可以申請最多三年的工作簽證。

加拿大公民及移民部（Immigration, Refugees and Citizenship Canada）發言人科恩（Alexander Cohen）透過電郵向路透表示，有關計畫在2月8日推出以來，截至5月18日，當局已經收到5727份申請，其中503份申請是計畫開始後三周內提出。

科恩指出，加拿大與香港的關係密切，年輕港人放眼海外時，加拿大希望他們可以選擇這裡。

根據加拿大政府在網站表示，有關工作簽證計畫申請截止日期為2023年2月7日。網站又指，符合資格的家人也可能獲發工作簽證。

另外渥太華方面計畫在今年內較後時間推出另外兩條為年輕港人導向永久居留的途徑，第一條是給予在加拿大有逾1年工作經驗的香港居民申請，並需符合語言及教育要求。第二條則是給予在加拿大專上教育機構畢業的香港人，將能夠直接申請永久居留。