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香港移民掀棄龜潮 團體曾1周收10個案

香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港漁護署3月底在大嶼山發現赤蠵龜屍體。海龜交由海洋動物影像解剖研究組處理，發現其背甲近尾部位置寫有「放生」及機構名稱鐵牌，初步發現並非本地機構。

明報報導，除了佛誕衍生放生問題，移民潮亦觸發棄龜潮，部分人更胡亂放生。有保育團體表示，近半年曾出現一周接獲逾10宗移民棄龜個案，亦發現水塘及水池成為放生熱點。團體提醒市民放生寵物將減低其生存機會，寵物可能因找不到食物而死亡，呼籲公眾不要胡亂放生及棄養。

據報導，香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事Victor表示，棄龜升幅十分明顯，2019年接獲約10宗移民棄龜個案，最近半年一周已逾10宗，大多是棄養巴西龜。他透露，連同其他兩棲及爬蟲動物，協會現時已收養近300隻動物，辦公室空間將近爆滿。另外，他近年觀察水塘發現棄龜增多，以往最多見到數隻，現時可多達約20隻，而公園水池亦成放生熱點。

報導稱，Victor說，將寵物龜放生到野外或水池，牠們可能找不到食物，或因水質問題而染病，例如皮膚病及炎症等，減低其存活機會，呼籲公眾不要棄養，並以領養代替購買。

報導說，被放生的龜隨時性命不保。漁護署3月底在大嶼山發現一隻成年赤蠵龜屍體，屬第二大海龜品種，在香港水域較少見。屍體交由海洋動物影像解剖研究組處理，研究組負責人、城大臨牀動物醫學系客座助理教授葛展榮說，發現該赤蠵龜背甲近尾部位置鑲有一個寫上「放生」字樣及機構名稱的鐵牌，初步發現並非本地機構，估計該龜是從鄰近地區游至香港。

香港 移民

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